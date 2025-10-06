HomeCalabria

Elezioni Regionali Calabria 2025, secondo exit poll Opinio (Rai): confermato il grande vantaggio di Occhiuto

Pronti gli exit poll che riguardano le elezioni in Calabria (2025). In campo sono scesi Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. I primi dati evidenziano un quadro abbastanza chiaro.

Exit Poll Calabria, cosa dicono i dati delle elezioni regionali 2025 (Opinio Rai e Swg)

Occhiuto è il presidente uscente sostenuto da otto liste, Tridico ha ricevuto il sostegno di sei liste, una sola invece per Toscano. Secondo gli exit poll, pubblicati da Opinio Rai in seguito alla chiusura dei seggi, i dati mostrano i primi risultati. Roberto Occhiuto è in vantaggio con una fetta che oscilla fra il 59% e il 63%.

Elezioni Calabria 2025- Cosenza e provincia risultati

A seguire c’è Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra, che ha una fetta compresa fra il 35,5% e il 39,5%. Chiude Toscano fra 0,5% e 2,5%. Opinio Rai ha quindi evidenziato nella prima proiezione delle ore 15 un dato abbastanza lampante. Secondo gli exit poll, infatti, il candidato uscente risulta essere in netto vantaggio rispetto a Tridico e Toscano.

Seconda proiezione Opinio Rai

Opinio ha pubblicato per la Rai anche la seconda proiezione. Roberto Occhiuto resta saldamente in vantaggio con una fetta che va dal 58,5% al 62,5%. A seguire Pasquale Tridico che va dal 36% al 40%, Francesco Toscano è dallo 0,5% al 2,5%.

Sulla questione si è espresso il senatore Maurizio Gasparri. “Mi pare di capire dai primi Exit poll che Roberto Occhiuto, il centrodestra e Forza Italia potrebbero trionfare, mentre Conte, i grillini, la Schlein e tutte le sinistre fanno l’ennesimo buco nell’acqua. Navigano male ormai a sinistra”, ha ribadito il senatore e responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

Prima proiezione Opinio Rai

Per quanto riguarda i risultati sulle elezioni regionali in Calabria non resta che seguire le pagine di Quicosenza.it così da essere aggiornati sui risultati della contesa politica.

I primi dati emersi durante la diretta su La7 (Swg), con protagonista Enrico Mentana, sono sulla stessa lunghezza d’onda di Opinio Rai. Occhiuto oscilla fra il 58% e il 62%, Tridico è nettamente al di sotto dell’avversario politico (37%-41%), Toscano 0-2%.

I dati sull’affluenza

I dati relativi all’affluenza hanno evidenziato una bassa adesione dei cittadini che si sono recati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta Regionale e il nuovo Consiglio Regionale.

Alle ore 12 di domenica 5 ottobre 2025 si erano recati il 7,70% degli aventi diritto, alle ore 19 il 23,17%, alle ore 23 hanno votato il 29,08% (il precedente delle elezioni delle ore 23 era 30,87%). L’affluenza definitiva (dati ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025): nelle 2.406 sezioni il dato definitivo si ferma a 43,14%. Durante l’ultima tornata l’affluenza era del 44,36%.

