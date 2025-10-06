Occhiuto esulta per la vittoria: «La dedico ai calabresi, non vi deluderemo! La prima volta di una riconferma»

- Advertisement -

GIZZERIA (CZ) – Roberto Occhiuto festeggia la vittoria per la sua riconferma, anche se ancora non ufficiale. Parla da Gizzeria, subito dopo Pasquale Tridico che ha incassato la sconfitta commuovendosi. Ha ringraziato tutti Occhiuto, i calabresi per averlo sostenuto ed i suoi familiari specificando che anche per loro sono stati “mesi difficili, pieni di sofferenza e lo sono stati anche per loro” ha detto in apertutura.

“Vorrei ringraziare i calabresim, ora sono ancora più orgoglioso di loro, di quello che siamo, per questo risultato che penso sarà ancora maggiore. Ringrazio Tridico che mi ha fatti i complimenti. E ho chiesto anche a lui di collaborare con me in qualsiasi ruolo decida di farlo. Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta”.

Occhiuto poi punta dritto a quello che è riusciuto a fare, la riconferma: “è la prima volta che succede che un presidente uscente viene riconfermato e con queste percentuali”. Ammette di aver fatto una “campagna elettorale onesta: non abbiamo avuto la bacchetta magica, non abbiamo potuto cambiare la Calabria, ma nei quattro anni abbiamo fatto di più che nei decenni precedenti, c’è ancora molto lavoro da fare e lo faremo in questi 5 anni. Ho apprezzato che i calabresi hanno saputo apprezzare la qualità e l’impegno che ci abbiamo messo”.

Infine sulle cose da fare: “L’unica cosa che ho promesso in campagna elettorale, fatta di consuntivi, è stato il reddito di merito, rispetto a quello di dignità, – ha precisato – le nostre università sono diventate eccellenti. Una delle più grandi preoccupazioni dei lavoratori è che il figlio vada fuori a studiare. Bene io non voglio questo per questo darò 500 euro al mese ai diplomati calabresi per studiare nelle università calabresi mantenendo la media del 27″.