Tutto esaurito ad Altomonte per Stefano De Martino ed il suo “Meglio Stasera!”: ironia, divertimento e anche spunti di riflessione

ALTOMONTE (CS) – Energia, entusiasmo, ironia, musica, canto, ballo e quella verve tipica partenopea che aggiunge quel tocco in più allo spettacolo che se non ce l’hai nel sangue non la puoi acquisire. Tutto questo è stato “Meglio Stasera!”, lo spettacolo teatrale che Stefano De Martino ha portato in scena ieri sera, ad Altomonete, per il Festival Euromediterraneo.

Il conduttore di Affati tuoi ha fatto registrare il tutto esaurito al teatro “Belluscio” per il suo primo “quasi one man-show” così come ama definire il suo spettacolo accompagnato dalla “Disperata Erotica Band” che ha visto come sua spalla, nel corso dello spettacolo, il Maestro Pino Perris.

Quasi due ore di spettacolo che sono praticamente volate tra racconti di vita vissuta da quando faceva il suo primo lavoro in una fruttivendola ai provini di “Amici”, le esperienze artistiche nei teatri più importanti al mondo, gli approcci con le ragazze, fino alla televisione e all’incontro-scontro con la “fama” dopo aver iniziato a frequentare la sua ormai ex moglie Belen Rodriguez. Un mezzo bicchiere d’acqua bevuto, nessuna uscita dal palco, un paio di incursioni in platea ed il pubblico visibilmente soddisfatto che lo ha applaudito di continuo.

Non solo musica e divertimento ma anche momenti di riflessione

Musica, canzoni, balli e tanta ironia per uno spettacolo che trascina il pubblico, lo fa sorridere e anche riflettere. Diversi i messaggi che l’ex ballerino ha mandato, a suo modo, dal palco: per i giovani e non solo. De Martino ha raccontato degli insulti e gli sfottò ricevuti quando già da ragazzino, passava per le strade di Torre Annunziata con il suo borsone “grande e rosa”, e ne sentiva di ogni, ma lui aveva deciso, la sua strada sarebbe stata la danza.

Oggi dice che quella era solo una “dichiarazione di ignoranza” perchè “la sua passione è stata più forte della paura, la paura ci salva, ci aiuta a dirigere le nostre energie verso quello che ci è più congeniale. – ha detto dal palco del “Belluscio” di Altomonte – Perchè alla fine il coraggio non è altro che una paura superata“.

Il conduttore di Affari Tuoi ha definito il teatro come “il mio sport preferito”. E anche in questo caso ha invitato tutto il pubblico a riflettere: “il teatro ci aiuta a tenere allenato il bambino che c’è in noi grazie alla forza dell’immaginazione. Una potenza che ci aiuta a distrarci dalla quotidianità”.

L’immaginazione per lui da ragazzino? Pensare di essere Michael Jackon in Billie Jean. Per farlo De Martino ha invitato qualcuno dal pubblico a salire sul palco. I suoi occhi sono caduti su chi cercava, inutilmente, di nascondersi. Proprio lui, invece, ha ballato sul palco sulle celebri note, insieme all’ex allievo di “Amici”. Il “malcapitato”? Il sindaco di San Sosti, Vincenzo De Marco che non ironia e schiettezza, nonostante il suo ruolo, si è prestato alla gag insieme a Stefano.

Uno show in divenire: “Ogni sera è un po’ meglio”

Il titolo dello spettacolo “Meglio stasera!” crea una magica aspettativa nel pubblico: cosa ci sarà di meglio questa sera, rispetto alla precedente? Come lo stesso De Martino ha spiegato sul palco, lo show è in divenire e anche in base al pubblico, ai racconti e alle battute che ne conseguono lo spettacolo evolve, si trasforma e così “Ogni sera è un po’ meglio”. Come dargli torto.

De Martino ha carisma e personalità, è autoironico, sa tenere bene il palco. Canta, balla, recita, improvvisa e anche se attorniato dalla band, dai ballerini e dal pubblico, è davvero il vero protagonista dello show. Se gli si volesse trovare un difetto? Da ex ballerino ci si aspettava uno spazio leggermente più ampio per la danza, meno statica e più coinvolgente, ma tutto il resto è così perfetto, che possiamo sorvolare.