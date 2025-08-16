HomeProvincia

Festival Euromediterraneo di Altomonte, non solo eventi: un laboratorio culturale nel segno dell’innovazione

Il direttore artistico Antonio Blandi racconta come l'evento, giunto alla 38esima edizione, punta su un costante e rinnovato impegno nel mantenere l'esclusività del cartellone. "Tante novità come gli appuntamenti autunnali e primaverili dove dalla rappresentazione si passa alla cultura dell'arte"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ALTOMONTE (CS) – Continua il Festival Euromediterraneo di Altomonte che dopo la breve pausa in concomitanza con Ferragosto torna domani, domenica 17 agosto con il grande teatro che va in scena presso il “Costantino Belluscio” con lo spettacolo di Luca Ward “Il talento di essere tutti e nessuno”. La stessa location ospiterà nelle serate successive, Stefano De Martino (21 agosto), Enzo Salvi (22 agosto) e Gene Gnocchi (24 agosto) fino a Mimmo Cavallaro in programma il 13 settembre con la Festa dell’Agricoltura. 

Tre gli elementi che caratterizzano un Festival ormai storico non solo per la provincia di Cosenza ma per tutta la Calabria. A descriverli il direttore artistico, Antonio Blandi, che ricopre questo ruolo ormai da diversi anni. A contraddistinguere l’Euromediterraneo è “sicuramente la continuità di un progetto ideato da Costantino Belluscio – ha ricordato Blandi – che 38 anni fa ha inventato questo spazio di rappresentazione dell’arte che ha significato e significa ancora tanto per il panorama culturale calabrese. La seconda spinta è quella di avere la voglia di dare spazio agli artisti locali e non solo uno spazio di rappresentazione autorevole in grado di dare spazio a tutti i generi musicali“.

Un Festival che nonostante il tempo continua ad avere intorno a sè sempre un grande fastino, che continua nel tempo in uno dei Borghi più belli d’Italia “che investe tantissimo in cultura e turismo” ha detto Blandi. Quello che serve oggi? “Un rinnovato impegno volto a cercare sempre l’innovazione che permette al Festival di mantenere quell’esclusività – ha detto il direttore artistico – e noi ci stiamo provando mettendo in campo tante novità come gli appuntamenti autunnali e primaverili dove dalla rappresentazione si passa alla cultura dell’arte“.

Festival Euromediterraneo di Altomonte: gli appuntamenti in autunno e primavera

Il Festival quest’anno si divide in tre momenti: non solo quello tipicamente estivo ma ne seguiranno altri due, quello autunnale durante il quale si riprende il progetto dell’Orchestra dei suoni e delle parole del Mediterraneo con Jamal Ouassini, violinista di fama internazionale. “Un progetto al quale teniamo tantissimo – ha detto il direttore artistico Antonio Blandi – perchè seguendo il tema di quest’anno, il Mediterraneo in scena, vogliamo cercare di rappresentare il mondo artistico di tutto il Mediterraneo con gruppi che verranno dalla Francia, dalla Spagna, dal Marocco, dalla Tunisia”.

L’evento è organizzato in collaborazione con il consolato onorario del Marocco in Calabria nella persona del console Domenico Naccari, e importanti realtà musicali e conservatori del Marocco.

Il Festival si conclude con l’appuntamento primaverile, in programma nel 2026, durante il quale si parlerà di cinema e ci sarà la possbilità per gli appassionati di seguire corsi di sceneggiatura e location maneger. “Altomonte si sta impegnando tantissimo ad essere non solo un luogo di rappresentazione ma anche fabbrica culturale” ha concluso Blandi.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri controlli

Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di boschi, arrestato 80enne

Calabria
CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...
villa oleandri

Paziente di Villa degli Oleandri muore, il fratello: «Forse se avessi chiamato i carabinieri...

Provincia
MENDICINO (CS) - «Forse se avessi chiamato i carabinieri, mia sorella sarebbe ancora viva». È il dubbio che alberga nel cuore di Mario Carlomagno,...
arcomagno praia a mare

Arcomagno da record: 26mila visitatori a luglio con il modello di turismo sostenibile

Tirreno
SAN NICOLA ARCELLA (CS) - L'Arcomagno di San Nicola Arcella ha messo a segno nel mese di luglio 2025 26mila visitatori, con un aumento...
Autovelox

Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il Codacons al Mit:...

Italia
ROMA - Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19...
Poker

Poker 2025: una panoramica sul settore, dai dati ai tornei più rilevanti

Attualità
COSENZA - Il comparto relativo al poker continua a registrare una serie di dati particolarmente positivi, confermando la sua leadership nel segmento del gambling....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36988Area Urbana22246Provincia19739Italia7990Sport3841Tirreno2884Università1447
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

carabinieri controlli
Calabria

Ha appiccato il fuoco e distrutto 37 mila metri quadrati di...

CATANZARO - Lo scorso 20 luglio un gravissimo incendio era divampato nei boschi della zona di Cavorà di Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Oltre...
Autovelox
Italia

Autovelox a rischio spegnimento se non si effettua il censimento. Il...

ROMA - Autovelox a rischio spegnimento in tutta Italia a partite da ottobre se il Mit non emetterà un decreto attuativo entro il 19...
Amantea Comics
Tirreno

Torna Amantea Comics, due giorni a tema “Always” per gli appassionati...

AMANTEA (CS) - Torna per la sua ottava edizione Amantea Comics, il festival indipendente che dal 2018 celebra la cultura pop e del fumetto...
Provincia

San Giovanni in Fiore, torna il premio letterario “Leggere ed Essere”,...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Torna per la quinta edizione il premio letterario "Città di San Giovanni in Fiore, Leggere ed Essere", ideato...
Borgo diVino in tour
Tirreno

“Borgo diVino in tour” arriva a Fiumefreddo Bruzio, tre giorni per...

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) - “Borgo diVino in tour” arriva in Calabria e precisamente a Fiumefreddo Bruzio dove farà tappa dal 22 al 24 agosto....
Area Urbana

Tregadia di Lattarico, l’amministrazione di Rende in lutto per la scomparsa...

RENDE - L'amministrazione comunale di Rende esprime profondo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco, il ragazzo di soli 14 anni che...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA