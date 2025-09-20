HomeProvincia

Mormanno celebra il suo Re: torna in piazza il Bocconotto Gigante con la presentazione della De.Co.

L'appuntamento è per il 27 e 28 settembre per un weekend tutto dedicato alle tradizioni dolciarie calabresi. Due giorni per scoprire, o riscoprire, un dolce che racchiude sapori e tradizioni di un territorio

Francesca Bloise
Scritto da Francesca Bloise
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Ci sono tradizioni che da sole, raccontano la storia e la cultura di un territorio. È quello che fa da secoli il bocconotto per Mormanno, simbolo identitario di una tradizione gastronomica che parla di storia e cultura che si tramandano. Il dolce di pastafrolla ripieno di marmellata, nato per essere mangiato “in un sol boccone” torna nuovamente protagonista nel borgo del Pollino con la tredicesima edizione della Festa del Bocconotto.

Dopo l’acquisizione della De.Co, torna in piazza il Bocconotto Gigante da Guinness dei primati. L’appuntamento è per il 27 e 28 settembre per un weekend tutto dedicato alle tradizioni dolciarie calabresi. Due giorni per scoprire, o riscoprire, un dolce che racchiude sapori e tradizioni di un territorio. Non solo gastronomia e degustazioni ma anche spettacoli e incontri nel cuore del centro storico di Mormanno.

Mormanno ed il bocconotto gigante con la presentazione della De.Co

La manifestazione che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto importante nel panorama degli eventi enogastronomici regionali, quest’anno ha un sapore ancora più autentico grazie all’ottenimento della Denominazione comunale di origine per il bocconotto di Mormanno.  Un riconoscimento che certifica quello che la comunità mormannese sa da generazioni: questo dolce ha caratteristiche uniche legate al territorio e alla storia del paese.

Bocconotto di Mormanno

“Questa festa rappresenta molto per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Paolo Pappaterra –. Il bocconotto non è semplicemente un prodotto dolciario, ma un pezzo della nostra storia e della nostra identità. Con la De.Co. abbiamo formalizzato questo legame e ora possiamo promuoverlo con maggiore efficacia”. L’iter burocratico non è stato semplice ma con la tredicesima edizione della Festa del bocconotto si festeggia in grande: “Il marchio non è solo una questione di prestigio – ha sottolineato Pappaterra –. Rappresenta uno strumento concreto per promuovere Mormanno e le sue peculiarità, con possibili ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. E la presentazione ufficiale della De.Co.(sabato 27 serrembre alle 18.30 presso il Teatro San Giuseppe) sarà uno dei momenti centrali della festa”.

Feste del bocconotto a Mormanno: due giorni intensi

Il programma mette insieme tradizione e innovazione. Da un lato le degustazioni guidate permetteranno di scoprire abbinamenti inediti con vini e liquori del territorio, (previste alle 16 di sabato 27 settembre nelle cripte della chiesa Santa Maria del Colle) dall’altro concerti (Refresh99 live band il 27 settembre alle 21.30 in Piazza 8 Marzo) e spettacoli folkloristici (Mini Folk Miromagnum il 28 settembre alle 10.30 in Piazza Umbero I) per vivere la tradizione e la cultura locale anche su altri fronti. Tra le novità di questa edizione i laboratori: un’occasione per imparare direttamente come si realizza un autentico bocconotto mormannese (Domenica 28 settembre alle 10 in piazza Umbero I).

Il momento più atteso è certamente quello di sabato sera, intorno alle 23, con l’arrivo in piazza Umberto I del Bocconotto Gigante che ha già incantanto i mormannesi e visitatori nelle precedenti edizioni. Quest’anno una chicca in più: l’incontro con la Federazione Internazionale Pasticceria-Gelateria-Cioccolateria che permetterà di avere uno sguardo sulle tendenze del settore per i prossimi due anni.

Una sola festa ed una grande ed unica collaborazione

Il sindaco Pappaterra ha voluto ringraziare tutti i soggetti coinvolti: “La Pro Loco coordina con grande competenza, i produttori partecipano attivamente, le associazioni offrono il loro contributo. È un esempio di come si possano ottenere risultati quando tutti remano nella stessa direzione“. E Antonio Bruno, alla guida della Pro Loco, ha spiegato le scelte organizzative: “Ogni anno cerchiamo di introdurre elementi nuovi mantenendo però l’impianto consolidato. I laboratori e il bocconotto gigante sono le scommesse di ogni edizione. Vedremo come risponderà il pubblico”.

“Quello che più mi soddisfa è vedere la partecipazione delle nostre aziende e delle associazioni. Significa che la festa è davvero sentita dalla comunità, non è un evento calato dall’alto”, ha aggiunto Bruno.

Dietro la festa c’è un meccanismo collaudato negli anni. La Pro Loco si occupa del coordinamento generale, il Comune mette a disposizione gli spazi e gestisce gli aspetti logistici, le aziende produttrici partecipano con i loro prodotti, le associazioni locali collaborano per la riuscita degli eventi. Il sostegno della Regione e di altri enti completa il quadro di una manifestazione che ha assunto dimensioni sovracomunali, attirando visitatori da tutta la Calabria e oltre.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Aquiloni Festival a Paola

A Paola torna il Festival degli Aquiloni: un cielo di colori per parlare di...

Tirreno
PAOLA (CS) - Domani a partire dalle 15:30, il cielo di Paola si riempirà di colori per il Festival degli Aquiloni, evento organizzato dall’associazione...

Mendicino, il Rotary dedica un caminetto alla Neuropsicomotricità infantile in relazione all’alfabetizzazione 

Provincia
MENDICINO (CS) - Ieri sera, Villa Pergamena ha ospitato un caminetto tematico promosso dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, con la partecipazione della presidente Sabrina...

Elezioni Regionali, Cgil regionale ai candidati: “ecco la nostra visione di Calabria”

Calabria
COSENZA - La Cgil Calabria ha provveduto a fare avere ai candidati alla presidenza della Regione Calabria un documento politico di analisi e proposte...

Rende, giovedì 25 settembre sospeso il mercato settimanale in Piazza Robert Kennedy

Area Urbana
RENDE - Niente mercato giovedì 25 settembre a Rende. Lo ha stabilito un’ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Sandro Principe, che dispone la temporaena sospensione...
anas

Albero in fiamme: chiusa temporaneamente la Statale 504 di “Mormanno” a Santa Domenica Talao

Tirreno
COSENZA – La strada statale 504 “Di Mormanno” è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un albero in fiamme. Il blocco...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37404Area Urbana22518Provincia19916Italia8035Sport3877Tirreno2968Università1470
-->
Francesca Bloise
Altri Articoli di Francesca Bloise

Leggi ancora

Botulino Debora
Tirreno

Scalea, misterioso caso di botulino: Debora ricoverata due volte «sintomi gravi,...

SCALEA (CS) - I casi di botulino a Diamante hanno scosso l'estate lungo la Riviera dei Cedri ed in tutta la Calabria, arrivando fino...
Mormanno Campionato tiro arco
Provincia

Mormanno, al via il campionato nazionale di tiro con l’arco. Sul...

MORMANNO (CS) - Al via il campionato nazionale di tiro con l’arco organizzato dalla Fiarc, la Federazione italiana arcieri tiro di campagna, che quest’anno...
Provincia

Tutto esaurito ad Altomonte per Stefano De Martino ed il suo...

ALTOMONTE (CS) - Energia, entusiasmo, ironia, musica, canto, ballo e quella verve tipica partenopea che aggiunge quel tocco in più allo spettacolo che se...
Provincia

Tragedia del Raganello, sette anni dopo: il dolore, il peso del...

CIVITA (CS) - È un giorno triste oggi a Civita e su tutto il Pollino. Sette anni fa, nel nefasto 20 agosto del 2018,...
Provincia

Luca Ward incanta Altomonte: un’affascinante traversata in mare tra mondi diversi...

ALTOMONTE (CS) - Una marea di applausi ieri sera ad Altomonte per Luca Ward, il celebre attore e doppiatore che sul palco del teatro...
Pini loricati Papaleo
Provincia

I pini loricati del Pollino arrivano sul grande schermo: Papaleo li...

MORANO CALABRO (CS) - Giorni di fermento nel Parco nazionale del Pollino per la presenza di ospiti davvero speciali. Sono iniziate, infatti, le riprese...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA