HomeUniversità

Cinque borse di studio per studenti palestinesi, l’Unical aderisce a IUPALS

Il Consiglio di amministrazione ha approvato un intervento a favore di cinque studenti. Un segno di vicinanza e un impegno concreto per promuovere dialogo, formazione e pace

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – L’Università della Calabria aderisce al progetto ‘Italian Universities for Palestinian Students’, l’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. Su proposta del Rettore Nicola Leone, il Consiglio di amministrazione ha approvato l’istituzione di cinque borse di studio, comprensive di vitto e alloggio, destinate a studentesse e studenti residenti nei territori palestinesi che intendano intraprendere un intero ciclo di studi all’Unical.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’impegno assunto dal sistema universitario italiano per favorire il dialogo, la conoscenza reciproca e la costruzione di prospettive di pace duratura in Medio Oriente. In una fase storica segnata da tensioni e conflitti che continuano a colpire duramente le popolazioni civili, le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella promozione di opportunità concrete di formazione, cooperazione e sviluppo umano.

«Segno tangibile di vicinanza al popolo palestinese»

«Con queste borse – ha dichiarato il Rettore Leone – l’Unical vuole dare un segno tangibile di vicinanza al popolo palestinese, offrendo a giovani ragazze e ragazzi la possibilità di studiare in un contesto internazionale e inclusivo, e di costruire un futuro migliore per sé e per le proprie comunità». La decisione conferma una linea di attenzione già ribadita recentemente dal Rettore in occasione del Welcome Day per le matricole e della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dello scorso 12 settembre, quando Leone aveva sottolineato l’importanza del ruolo dell’università come luogo di dialogo e di pace, esprimendo vicinanza e sostegno al popolo palestinese e a tutti i civili vittime dei conflitti in tutto il mondo.

Con l’adesione a IUPALS, l’Università della Calabria rinnova dunque la propria vocazione internazionale e rafforza il proprio impegno a favore della cooperazione culturale ed educativa, nella convinzione che l’istruzione sia uno degli strumenti più potenti per costruire ponti di comprensione e solidarietà.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ospedale-annunziata-cosenza-smentita-alessandra bresciani

Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia urbana?»

Area Urbana
COSENZA - "Cosenza spogliata". Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di...
bombole gas 01 gdf

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra 70, denunciato un...

Calabria
CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...

Bonus elettrodomestici 2025, fino a 200 euro di sconto | A chi spetta e...

Italia
COSENZA - Manca poco per l'avvio del bonus elettrodomestici 2025 ed è per questo che i beneficiari devono farsi trovare pronti. Il contributo è...
carabinieri lungro cattedrale

Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il presunto autore

Provincia
LUNGRO (CS) - I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la...
carabinieri 112

Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l'accusa di furto aggravato, nell’ambito di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37524Area Urbana22625Provincia19956Italia8050Sport3888Tirreno2979Università1483
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

ospedale-annunziata-cosenza-smentita-alessandra bresciani
Area Urbana

Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia...

COSENZA - "Cosenza spogliata". Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di...
bombole gas 01 gdf
Calabria

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra...

CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...
carabinieri lungro cattedrale
Provincia

Rubate le offerte dei fedeli dalla Cattedrale di Lungro, denunciato il...

LUNGRO (CS) - I carabinieri sono risaliti al presunto autore del furto aggravato commesso nella Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro la...
carabinieri 112
Calabria

Furto d’acqua, carabinieri scoprono un allaccio irregolare. Denunciato 52enne

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - I carabinieri hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, con l'accusa di furto aggravato, nell’ambito di...
carabinieri-ambulanza
Calabria

Tragico incidente sulla Statale 106, una vittima e un bimbo gravemente...

BIANCO (RC) – Ancora sangue sulla Statale 106 Jonica. Una nuova tragedia si è consumata nella notte tra lunedì e martedì, poco dopo le...
ilaria sollazzo - scalea
Tirreno

Tre anni dal femminicidio di Ilaria Sollazzo, Scalea la ricorda con...

SCALEA (CS) - Domani, giovedì 2 ottobre la comunità di Scalea si ritroverà per onorare la memoria di Ilaria Sollazzo, a tre anni dalla...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA