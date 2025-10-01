Unical, i precari storici scrivono al nuovo Rettore Greco: “Riconosceteci dignità”

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Al neo-Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, prof Gianluigi Greco.

Desideriamo innanzitutto esprimere la nostra sincera soddisfazione per la Sua nomina a Rettore. Siamo felici che alla guida dell’Ateneo ci sia ora una figura giovane, preparata e attenta alle dinamiche reali che attraversano il mondo universitario, anche nei suoi aspetti più complessi e meno visibili”. Così scrive in una nota il Comitato dei Precari Storici Unical.

“In particolare, come gruppo di precari storici, riteniamo significativo e incoraggiante il fatto che Lei abbia più volte dimostrato attenzione verso la nostra condizione, riconoscendo i disagi e le difficoltà che viviamo da anni, ma anche la dedizione, la professionalità e il contributo costante che continuiamo a offrire alla vita accademica. La abbiamo incontrata in più occasioni, e in quei momenti abbiamo percepito una reale disponibilità all’ascolto e una volontà concreta di avviare un percorso che riconosca il nostro ruolo e porti finalmente a soluzioni strutturali. Le rassicurazioni da Lei espresse in quelle sedi ci hanno dato fiducia, e ci auguriamo che possano tradursi in azioni tangibili e condivise.

Siamo consapevoli delle difficoltà e delle complessità che attendono il Suo mandato, ma crediamo che un cambiamento sia possibile anche grazie all’apertura e al dialogo che Lei ha dimostrato di voler instaurare. Con l’augurio di buon lavoro, rinnoviamo la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione, auspicando che il cammino intrapreso possa portare finalmente a un riconoscimento stabile e dignitoso del nostro lavoro e del nostro ruolo nell’università”.