HomeUniversità

Ultima chiamata per l’iscrizione all’Unical. Al via la terza fase di ammissione: oltre 1.600 posti disponibili

L'accesso è consentito ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico per l’a.a. 2025/2026. Domande online entro il 7 ottobre

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – È ancora possibile effettuare l’iscrizione all’Unical. Si è aperta oggi, martedì 30 settembre, la terza fase di ammissione ai corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico dell’Università della Calabria. Si tratta dell’ultima possibilità di iscrizione per l’anno accademico 2025/2026, dopo la fase anticipata della scorsa primavera e la standard conclusa il 30 agosto.

Sono messi a bando oltre 1.600 posti ancora disponibili nei diversi corsi di studio. L’elenco dei posti per ciascun corso è consultabile nella sezione dedicata sul portale d’ateneo e sarà aggiornato periodicamente.

Come fare l’iscrizione all’Unical: le info pratiche

La domanda di ammissione deve essere compilata online, entro le ore 12 del 7 ottobre 2025, sul portale dedicato. Chi non è già registrato deve effettuare la registrazione, mentre chi possiede già le credenziali può accedere direttamente al sistema. Una volta entrati, occorre cliccare su Menu, selezionare Segreteria e quindi Bandi di ammissione per compilare la domanda, scegliendo un solo corso di laurea.

Per partecipare alla fase posticipata saranno considerati validi i TOLC sostenuti tra l’1 gennaio 2024 e il 3 ottobre 2025. Gli avvisi relativi alle graduatorie, che hanno valore di notifica per gli interessati, saranno pubblicati sul sito: le provvisorie entro l’8 ottobre, le definitive entro il 10 ottobre 2025.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, gli studenti ammessi potranno procedere con l’immatricolazione. Seguirà un’ulteriore finestra per eventuali scorrimenti e per la ricollocazione dei posti all’interno dei dipartimenti. La scadenza ultima per immatricolarsi è fissata al 31 ottobre 2025.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ilaria sollazzo - scalea

Tre anni dal femminicidio di Ilaria Sollazzo, Scalea la ricorda con una fiaccolata silenziosa

Tirreno
SCALEA (CS) - Domani, giovedì 2 ottobre la comunità di Scalea si ritroverà per onorare la memoria di Ilaria Sollazzo, a tre anni dalla...
Schlein-a-Crotone

Schlein chiama i calabresi alle urne: «Con Tridico si può cambiare davvero»

Calabria
CATAZARO -  "Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente. Lo dico per la democrazia. E lo dico a tutti,...

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e priorità per il...

Calabria
CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Sindaco-Cassano_Iacobini

Pnrr, un milione di euro per Sibari: via libera ai nuovi centri raccolta rifiuti

Ionio
CASSANO ALLO IONIO (CS) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la variazione della scheda progetto riguardante il finanziamento del Pnrr...
Bonelli_Tridico_Fratoianni-Cosenza

Bonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica bisogna essere uniti»

Calabria
COSENZA - "Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il 'campo largo', che deve ulteriormente allargarsi". Così a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37521Area Urbana22624Provincia19955Italia8049Sport3888Tirreno2979Università1482
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Regionali, Ance Calabria presenta il memorandum per i candidati: proposte e...

CATANZARO - Infrastrutture, lavoro, rigenerazione urbana e transizione green sono alcuni degli "argomenti cardine" individuati da Ance Calabria nel memorandum destinato ai candidati alla...
Carabinieri feriti incidente
Calabria

Carabinieri feriti in un incidente, filmati e derisi da alcuni giovani:...

PETILIA POLICASTRO (KR) - "L’incidente stradale avvenuto ieri nell’agro del Comune di Petilia Policastro, nell’entroterra crotonese, che ha visto coinvolta un’autovettura dei Carabinieri e...
Marco Saverio Ghionna Rende consiglio Comunale
Area Urbana

Rende, consiglio compatto sull’istituzione dell’Ottobre Rosa. Dall’opposizione dubbi su urbanistica e...

RENDE - Il Comune di Rende aderirà all'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione oncologica del tumore al seno. Lo fa sapere in una nota...
Abusivismo edilizio area protetta
Calabria

Abusivismo edilizio in un’area protetta, denunciato il proprietario del terreno

MAMMOLA (RC) - Nel territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte il Nucleo Carabinieri Parco di Mammola ha scoperto una costruzione abusiva. In particolare si tratta...
Tridico Valditara scuole
Calabria

Tridico contro il ministro Valditara: «Nelle scuole in campagna elettorale, vergogna...

CATANZARO - "La visita del ministro dell'Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in campagna elettorale è una vergogna e...
Unical PhD Day e PhDialog
Università

All’Unical il PhD Day e il PhDialog italo-francese: protagonisti i dottorandi...

RENDE - Si svolgerà domani, mercoledì 1° ottobre, presso il Cinema Campus di Piazza Vermicelli, la terza edizione del PhD Day Unical, giornata interamente dedicata...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA