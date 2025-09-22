Unical, più posti per le lauree magistrali. Plauso della Provincia di Cosenza: «Così tratteniamo talenti»

- Advertisement -

COSENZA – La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, esprime un plauso per l’ampliamento dei posti nei corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria, che conferma la crescita costante dell’ateneo. «Questa decisione del Rettore – afferma Succurro – è molto importante per i nostri giovani, che hanno maggiori possibilità di studiare in Calabria senza essere costretti a emigrare. La crescita dell’Unical è anche un investimento strategico per costruire un’altra Calabria, per il ricambio della classe dirigente e per affrontare le sfide del futuro trainati dalle nuove generazioni».

La Presidente sottolinea il valore che questo processo ha per l’intera comunità.

«I risultati dell’Unical – rimarca – sono una certezza, la base per completare il cambiamento della nostra regione. Essi certificano un cambio netto di passo per l’intero territorio, perché consentono di trattenere e attrarre capitale culturale e umano. Per la provincia di Cosenza, poi, ciò significa poter impegnare nel territorio competenze, idee e talenti formati nell’ateneo, in un circolo virtuoso che alimenta sviluppo culturale, economico, sociale e turistico». «Il rafforzamento dell’Unical si integra in pieno con le azioni, del Presidente Roberto Occhiuto e del governo provinciale, di valorizzazione delle identità e tipicità territoriali. La collaborazione tra istituzioni e università è la chiave – conclude Succurro – per far crescere ancora la Calabria e dare ai giovani motivi di peso per rimanere o tornare a investire qui».