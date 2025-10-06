HomeArea Urbana

Montalto Uffugo ricorda la 16enne Isabel Desiré con una fiaccolata silenziosa

La marcia in ricordo della giovane di Lattarico è in programma per sabato 11 ottobre, con ritrovo alle 19.30 presso il piazzale di via Borsellino

MORNTALTO UFFUGO (CS) – La comunità di Montalto Uffugo ricorda Isabel Desirè, la 16nne di Lattarico scomparsa a seguito di un malore lo scorso 25 settembre. Lo fa con un momento di unione e riflessione, attraverso una fiaccolata silenziosa in programma sabato 11 ottobre, con ritrovo alle 19.30 presso il piazzale di via Borsellino.

Gli organizzatori invitano chi conosceva la ragazza, e non solo, a prendere parte a quella che è stata definita una “marcia silenziosa ma piena di luce e speranza, nel ricordo della cara Isabel Desire’e, la figlia, la sorella, la nipote di tutti noi”. Una manifestazione organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, la polizia locale, le associazioni del territorio, ed i parenti della 16enne deceduta al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che l’avrebbe colta mentre si trovava a scuola, al Liceo scientifico Pitagora di Rende ed un primo ricovero presso l’ospedale Annunziata di Cosenza.

Il corteo, secondo il programma, da piazzale via Borsellino, si muoverà lungo via Manzoni e Corso Italia per giungere fino al piazzale della Chiesa della SS. Trinità.

