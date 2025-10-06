HomeProvincia

Elezioni Regionali Calabria 2025: i risultati in tempo reale | Circoscrizione Nord Cosenza – DIRETTA

Elezioni Regionali Calabria 2025: in tempo reale lo spoglio di tutte le schede relative alla circoscrizione Nord della sola Provincia di Cosenza

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla sola provincia di Cosenza. Su questa pagina potrete dunque seguire lo scrutinio di tutte le schede della Circoscrizione Nord. Dalle prime sezioni  fino all’assegnazione dei seggi e alla distribuzione dei consiglieri regionali, in tempo reale quicosenza mostrerà aggiornamenti, grafici, mappe interattive e analisi sul voto.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Nord Cosenza

Il sistema elettorale vigente in Calabria è di tipo proporzionale con un premio di maggioranza che dà il 55% dei seggi al candidato più votato. Dei 30 seggi in totale 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale, ovvero l’80%, nelle tre circoscrizione previste: la circoscrizione  Nord, che comprende tutta la provincia di Cosenza prevede 9 seggi “proporzionali”. I restanti saranno assegnati con metodo maggioritario.

La corsa per la poltrona di Palazzo Campanella: i candidati

Tre i candidati in campo, ciascuno sostenuto da blocchi politici ben definiti. Roberto Occhiuto sostenuto dalla coalizione di centrodestra con 8 liste: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.

Pasquale Tridico: in campo per rappresentare la colazione fronte di centrosinistra di campo largo è sostenuto da sei liste: Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra.

Francesco Toscano: in corsa come candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare, Toscano corre con un proprio progetto autonomo, sostenuto da una una sola lista.

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 0/882
Elettori: 725.933 | Votanti: XXX – %
Schede nulle: xx –  Schede bianche: xxx – Schede contestate: xx

ROBERTO OCCHIUTO  LISTE Voti (%)
Regionali Calabria 2025_Liste Roberto Occhiuto_prv 0 voti
0%

 

PASQUALE TRIDICO LISTE  Voti (%)
Pasquale Tridico 0 voti
0%

 

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%)
Democrazia Sovrana Popolare-DSP 0 voti
 0%

 

Regionali Calabria 2025 – Circ. Nord Cosenza: risultati liste

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO
alleanza verdi e sinistra Democrazia Sovrana Popolare-DSP
0 – % 0 – % 0 – %
PD
0 – % 0 – %
Movimento 5 Stelle
0 – % 0 – %
Democratici Progressisti
0 – % 0 – %
Pasquale tridico presidente
0 – % 0 – %
0 – % 0 – %
0 – %
0 – %
- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri-poste

Buco nel muro per rapinare le Poste di Cerchiara: ladri messi in fuga dal...

Provincia
COSENZA - L’allarme, nell’ufficio postale di Piana di Cerchiara, è scattato la notte tra venerdì e sabato scorsi, quando il sistema di sicurezza ha...
Tribunale aula tribunale

Omicidio Chimirri a Crotone, la Cassazione rimette alla Consulta il diritto di ricusare un...

Calabria
CROTONE - Il caso trae origine dal procedimento sull'omicidio di Francesco Chimirri, avvenuto a Crotone il 3 ottobre del 2024. La Prima Sezione penale...

Traffico in tilt sull’A2 tra Cosenza e Rogliano, mezzo pesante in avaria e code...

Provincia
COSENZA - Code chilometriche e disagi sul tratto cosentino dell'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. A causa di un mezzo pesante in panne...
nonno corrado aprigliano

Aprigliano: Nonno Corrado, 103 anni, al seggio per votare: un esempio di cittadinanza attiva

Provincia
APRIGLIANO (CS) – Dopo il professor Vincenzo Cretella, che ieri ha votato a 104 anni a Cosenza per scegliere il prossimo governatore della Calabria,...
scossa marche terremoto

Paura nelle Marche: scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita anche in altre regioni...

Italia
FANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi alle ore 12:13 lungo la costa marchigiana, tra Fano e Senigallia....

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37576Area Urbana22678Provincia19981Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Calabria

Regionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa...

COSENZA - Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Dopo quello delle ore 12:00 e delle 19:00, arriva il...
Vincenzo Cretella seggio voto Cosenza 104 anni
Area Urbana

Cosenza, a 104 anni il professor Vicenzo Cretella ha votato al...

COSENZA - Classe 1921, il professor Vincenzo Cretella, ha esercitato oggi il suo diritto di voto, in occasione delle elezioni regionali che sceglieranno il...
Salvatore Iaccino uccello
Area Urbana

Salvatore Iaccino: chiuse le indagini sulla morte di “Uccello” storico ultras...

COSENZA - La procura di Cosenza ha chiuso le indagini sulla morte di Salvatore Iaccino, storico ultras del Cosenza Calcio scomparso il 17 febbraio...
Cosenza Calcio identity gualtieri
Sport

Citrigno si ritira e Gualtieri lancia il “Cosenza Idendity” | «ricostruire...

COSENZA - Mentre l'imprenditore Alfredo Citrigno annunciava il suo ritiro dalla trattativa per l'acquisizione del Cosenza Calcio, parlando di situazione divenuta “contorta e difficile...
Donna seduta computer latptop gioca a casinò
Attualità

Tendenze emergenti nei casinò online tra i giocatori italiani

COSENZA - I casinò online sono diventati una forma di intrattenimento sempre più popolare tra i giocatori italiani. Grazie ai progressi tecnologici e alla connettività...
De Minimi Tropea
Calabria

Colori d’autunno e sapori di Calabria si incontrano a Tropea. E...

TROPEA (VV) - Non solo mare e vicoli incantati: l’autunno di Tropea si vive anche a tavola, tra piatti che emozionano. Questa meravigliosa stagione,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA