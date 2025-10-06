- Advertisement -

COSENZA – Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza: a partire dalle ore 15:00, lo spoglio in tempo reale con i dati riferiti alla sola provincia di Cosenza. Su questa pagina potrete dunque seguire lo scrutinio di tutte le schede della Circoscrizione Nord. Dalle prime sezioni fino all’assegnazione dei seggi e alla distribuzione dei consiglieri regionali, in tempo reale quicosenza mostrerà aggiornamenti, grafici, mappe interattive e analisi sul voto.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Circoscrizione Nord Cosenza

Il sistema elettorale vigente in Calabria è di tipo proporzionale con un premio di maggioranza che dà il 55% dei seggi al candidato più votato. Dei 30 seggi in totale 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale, ovvero l’80%, nelle tre circoscrizione previste: la circoscrizione Nord, che comprende tutta la provincia di Cosenza prevede 9 seggi “proporzionali”. I restanti saranno assegnati con metodo maggioritario.

La corsa per la poltrona di Palazzo Campanella: i candidati

Tre i candidati in campo, ciascuno sostenuto da blocchi politici ben definiti. Roberto Occhiuto sostenuto dalla coalizione di centrodestra con 8 liste: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.

Pasquale Tridico: in campo per rappresentare la colazione fronte di centrosinistra di campo largo è sostenuto da sei liste: Tridico Presidente, M5S, Pd, Democratici Progressisti, casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra.

Francesco Toscano: in corsa come candidato della formazione Democrazia Sovrana Popolare, Toscano corre con un proprio progetto autonomo, sostenuto da una una sola lista.

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 0/882

Elettori: 725.933 | Votanti: XXX – %

Schede nulle: xx – Schede bianche: xxx – Schede contestate: xx

ROBERTO OCCHIUTO LISTE Voti (%) 0 voti

0%

PASQUALE TRIDICO LISTE Voti (%) 0 voti

0%

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%) 0 voti

0%

Regionali Calabria 2025 – Circ. Nord Cosenza: risultati liste

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – % 0 – %