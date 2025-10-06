HomeProvincia

Traffico in tilt sull’A2 tra Cosenza e Rogliano, mezzo pesante in avaria e code chilometriche

Disagi sul tratto autostradale del Cosentino a causa di un mezzo pesante in avaria. In corso le operazioni di recupero del mezzo

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Code chilometriche e disagi sul tratto cosentino dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. A causa di un mezzo pesante in panne fermo in carreggiata, è chiuso il tratto tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano all’altezza del km 270,000 dove è attivo un restringimento di carreggiata per lavori già programmati. Sono in corso le operazioni di rimozione. Sul posto sono presenti le squadre Anas, Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la riapertura del tratto nel piu’ breve tempo possibile.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

nonno corrado aprigliano

Aprigliano: Nonno Corrado, 103 anni, al seggio per votare: un esempio di cittadinanza attiva

Provincia
APRIGLIANO (CS) – Dopo il professor Vincenzo Cretella, che ieri ha votato a 104 anni a Cosenza per scegliere il prossimo governatore della Calabria,...
scossa marche terremoto

Paura nelle Marche: scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita anche in altre regioni...

Italia
FANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi alle ore 12:13 lungo la costa marchigiana, tra Fano e Senigallia....
Comune_di_Rende panorama Ghionna

Rende, passa la delibera che alza la soglia per i costruttori. Ghionna «meno verde...

Area Urbana
RENDE - "Rende rischia di sacrificare gli spazi pubblici per favorire il costruito. Dalla Giunta e dalla maggioranza una delibera che lascia assolutamente perplessi....
allattamento

Allattamento: Asp di Cosenza promuove incontri, laboratori e giornate aperte nei consultori familiari

Area Urbana
COSENZA - In occasione della settimana dell'allattamento materno 2025, il Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove un ricco calendario di eventi diffusi...

Unical, taglio del nastro per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia nel complesso di...

Area Urbana
COSENZA - Una giornata importante per l’Università della Calabria e per la città di Cosenza segnata dall'inaugurazione del nuovo polo universitario nel complesso monumentale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37575Area Urbana22678Provincia19979Italia8063Sport3894Tirreno2987Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

nonno corrado aprigliano
Provincia

Aprigliano: Nonno Corrado, 103 anni, al seggio per votare: un esempio...

APRIGLIANO (CS) – Dopo il professor Vincenzo Cretella, che ieri ha votato a 104 anni a Cosenza per scegliere il prossimo governatore della Calabria,...
scossa marche terremoto
Italia

Paura nelle Marche: scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita anche...

FANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata oggi alle ore 12:13 lungo la costa marchigiana, tra Fano e Senigallia....
Comune_di_Rende panorama Ghionna
Area Urbana

Rende, passa la delibera che alza la soglia per i costruttori....

RENDE - "Rende rischia di sacrificare gli spazi pubblici per favorire il costruito. Dalla Giunta e dalla maggioranza una delibera che lascia assolutamente perplessi....
allattamento
Area Urbana

Allattamento: Asp di Cosenza promuove incontri, laboratori e giornate aperte nei...

COSENZA - In occasione della settimana dell'allattamento materno 2025, il Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza promuove un ricco calendario di eventi diffusi...
Area Urbana

Unical, taglio del nastro per i corsi di Infermieristica e Fisioterapia...

COSENZA - Una giornata importante per l’Università della Calabria e per la città di Cosenza segnata dall'inaugurazione del nuovo polo universitario nel complesso monumentale...
incidente panda citroen catanzaro viale de filippis 01
Calabria

Violento incidente tra due auto, un ferito grave. In ospedale anche...

CATANZARO - Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina a Catanzaro, su Viale De Filippis, in prossimità del sottopasso di Via Gioacchino...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA