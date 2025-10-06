Traffico in tilt sull’A2 tra Cosenza e Rogliano, mezzo pesante in avaria e code chilometriche

- Advertisement -

COSENZA – Code chilometriche e disagi sul tratto cosentino dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Sud. A causa di un mezzo pesante in panne fermo in carreggiata, è chiuso il tratto tra gli svincoli di Cosenza Sud e Rogliano all’altezza del km 270,000 dove è attivo un restringimento di carreggiata per lavori già programmati. Sono in corso le operazioni di rimozione. Sul posto sono presenti le squadre Anas, Polizia Stradale per la gestione della viabilità e la riapertura del tratto nel piu’ breve tempo possibile.