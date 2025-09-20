- Advertisement -

ROMA – Momenti di paura per Antonio Vaglica, giovane talento calabrese e vincitore della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent nel 2022. Il cantante di Mirto Crosia è stato aggredito e minacciato a Roma da un ragazzo di 16 anni di origini tunisine che ha tentato di estorcergli denaro con modalità violente.

Antonio Vaglica vittima di estorsione e aggredito a Roma

L’episodio risale al 13 settembre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il minorenne si trovava insieme a Vaglica all’interno di un’abitazione quando, armato di una pietra appuntita, lo avrebbe minacciato e colpito alla testa, intimandogli di consegnare denaro e telefono. Nonostante il trauma il cantante è riuscito a chiedere aiuto e a raccontare quanto accaduto ai militari.

Fermato un 16enne dai carabinieri

Ma le minacce non si sarebbero fermate lì. Nelle ore successive, il 16enne ha continuato a tormentare Vaglica attraverso messaggi su WhatsApp, costringendolo a presentarsi in un fast food di piazza dei Mirti, dove avrebbe dovuto consegnare una prima somma di 3mila euro.

All’incontro, ad attendere l’aggressore, non c’era soltanto Vaglica ma anche i carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara, che hanno bloccato e arrestato il giovane. Il minorenne è stato accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. Su disposizione del gip, è stato collocato in una comunità per minori, al fine di prevenire ulteriori episodi simili.

Vagliaca aveva trionfato in finale ad Italia’s Got Talent 2022 tra applausi ed emozioni. Il giovane cantante cosentino aveva incantato tutti con “I have nothing” di Whitney Houston aggiudicandosi la vittoria e un assegno da 100mila euro.