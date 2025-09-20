HomeIonio

Il cantante cosentino Antonio Vaglica vittima di estorsione. L’ex vincitore di Italia’s Got Talent colpito con una pietra

Il giovane cantante di Mirto Crosia minacciato e colpito con una pietra da un 16enne a Roma. L'ex vincitore del talent show è riuscito a chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno poi arrestato l’aggressore durante un tentativo di estorsione.

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROMA – Momenti di paura per Antonio Vaglica, giovane talento calabrese e vincitore della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent nel 2022. Il cantante di Mirto Crosia è stato aggredito e minacciato a Roma da un ragazzo di 16 anni di origini tunisine che ha tentato di estorcergli denaro con modalità violente.

Antonio Vaglica vittima di estorsione e aggredito a Roma

L’episodio risale al 13 settembre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il minorenne si trovava insieme a Vaglica all’interno di un’abitazione quando, armato di una pietra appuntita, lo avrebbe minacciato e colpito alla testa, intimandogli di consegnare denaro e telefono. Nonostante il trauma il cantante è riuscito a chiedere aiuto e a raccontare quanto accaduto ai militari.

Fermato un 16enne dai carabinieri

Ma le minacce non si sarebbero fermate lì. Nelle ore successive, il 16enne ha continuato a tormentare Vaglica attraverso messaggi su WhatsApp, costringendolo a presentarsi in un fast food di piazza dei Mirti, dove avrebbe dovuto consegnare una prima somma di 3mila euro.

All’incontro, ad attendere l’aggressore, non c’era soltanto Vaglica ma anche i carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara, che hanno bloccato e arrestato il giovane. Il minorenne è stato accusato di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. Su disposizione del gip, è stato collocato in una comunità per minori, al fine di prevenire ulteriori episodi simili.

Vagliaca aveva trionfato in finale ad Italia’s Got Talent 2022 tra applausi ed emozioni. Il giovane cantante cosentino aveva incantato tutti con “I have nothing” di Whitney Houston aggiudicandosi la vittoria e un assegno da 100mila euro.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Annunziata Vipera

Rende, bimbo di 3 anni morso da una vipera. Ricoverato in terapia intensiva all’Annunziata

Area Urbana
COSENZA - Resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Annunziata di Cosenza, ma sarebbe fuori pericolo, il bimbo di 3 anni morso da una...
gutavo garrafa invincibili apulia

Il regista cosentino Garrafa trionfa ancora all’Apulia Web Fest: “Gli Invincibili” vince il Best...

Area Urbana
COSENZA - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Okus Kero, il regista e autore cosentino Gustavo Garrafa torna a far parlare di...
raduno bandistico mendicino

Musica bandistica, domani il 1° Raduno “Città di Mendicino”: tradizione, cultura e comunità

Provincia
MENDICINO (CS) - Domenica 21 settembre, Mendicino si trasformerà in un centro di riferimento della musica bandistica, unendo la magia del suo territorio, la...
unioncamere calabria a Lamezia Terme

Unioncamere Calabria fa il punto su opere strategiche, portualità turistica e sviluppo economico regionale

Calabria
LAMEZIA TERME – Le infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e turistico della Calabria: è il tema centrale dell’evento “Le infrastrutture a servizio...
rino gaetano - brunori - sandokan

Sandokan, Rino Gaetano e Brunori Sas: la Calabria protagonista alla Festa del Cinema di...

Calabria
ROMA - Soffia vento di Calabria sulla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Saranno...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37396Area Urbana22508Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2965Università1469
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Annunziata Vipera
Area Urbana

Rende, bimbo di 3 anni morso da una vipera. Ricoverato in...

COSENZA - Resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Annunziata di Cosenza, ma sarebbe fuori pericolo, il bimbo di 3 anni morso da una...
Carabinieri Jeep Cetraro
Tirreno

Alla guida di una Jeep Renegade senza patente. Giovane di Cetraro...

PAOLA (CS) - È stato assolto ancora una volta dall’accusa di guida senza patente un 33enne originario di Cetraro. La sentenza è stata emessa...
Vigili del fuoco intervento azienda rifiuti
Italia

Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai...

MARCIANISE (CA) - Nuova strage sul lavoro in Italia. Tre operai sono morti in seguito ad una violentissima esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise,...
DIA Direzione investigativa antimafia
Calabria

Operazione “Grimilde”: truffa milionaria al Ministero, condanna definitiva. Arrestati padre e...

BOLOGNA - Truffa milionaria al Ministero, arriva la condanna definitiva per due imprenditori calabresi. La Direzione Investigativa Antimafia, su mandato della Procura Generale di...
Pino tursi Prato
Area Urbana

«Campagna elettorale di slogan contro i bisogni reali dei calabresi. Serve...

COSENZA - Di Pino Tursi Prato - Stiamo assistendo a una campagna elettorale regionale in Calabria incentrata esclusivamente su slogan, priva di una visione...
meteorite Scalea
Tirreno

Un meteorite caduto a Scalea: grande 7cm e vecchio 4,5 miliardi...

SCALEA (CS) - Un meteorite caduto a Scalea, sul Tirreno Cosentino. È accaduto qualche mese fa ma la notizia, come spiega una nota dell'AGI,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA