Cassano Ionio, dubbi sulla gestione di “Casa Serena”, Garofalo alla Regione: «Perchè non c’è un rappresentante?»

Il presidente del Centro Studi Giorgio La Pira di Cassano Ionio chiede chiarimenti sul fatto che la Regione ha deciso di non nominare un suo rappresentante che per statuto doveva essere nel Consiglio di amministrazione della struttura

Stima lettura: 1 minuti
CASSANO IONIO (CS) – “In questi giorni, si è parlato tanto dell’Istituto per anziani Casa Serena, si è detto di tutto e di più. Ad oggi, per statuto, resta il fatto che il Consiglio di amministrazione doveva essere composto anche da un rappresentante della Regione Calabria”. È quanto afferma, Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi Giorgio La Pira di Cassano All’Ionio in merito alla vicenda

“La politica, che detiene il potere decide di non nominare nessuno. E il tutto è avvenuto – evidenzia -, con il silenzio e la complicità dei rappresentanti nominati dal Comune di Cassano e dei consiglieri regionali che hanno preferito fare finta di non sapere. Il rappresentante della Regione – ha proseguito -, poteva svolgere un ruolo importante, quello di esercitare il controllo sugli atti approvati dal consiglio di amministrazione”.

Poi Garofalo, pone delle domande: “qualcuno può spiegarci, quali sono stati i motivi che hanno indotto la Regione a non nominare il proprio rappresentante? E nel caso, se ci sono stati impedimenti tali per non procedere alla nomina? Crediamo, che le domande sono del tutto legittime poiché trattasi di un ente pubblico in cui vengono impiegatate risorse finanziarie erogate attraverso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Di certo – ha concluso -, chi svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale ha il preciso dovere di rispondere alle leggi e ai regolamenti”.

