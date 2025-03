Rende, Sandro Principe lunedì incontra i cittadini. Annuncerà la sua canditura a sindaco?

- Advertisement -

RENDE – Da settimane si fa il suo nome quale candidato per le prossime elezioni di Rende. Sandro Principe lunedì alle 17:30, presso l’Hotel San Francesco a Commenda incontrerà i cittadini in un’assemblea pubblica. Con molta probabilità scopriremo se l’ex primo cittadino e leader socialista, proverà nuovamente a guidare il Comune che ha già amministrato o dirà no grazie.

Da quanto appreso Principe avrebbe deciso di scendere in campo, anche se c’è da superare il no dell’ex assessore e Capogruppo di Rende Bene Comune Pierpaolo Iantorno che ha guidato il Comitato per il no al Referendum e che un’importante fetta politica di quel Comitato che ha guidato, voleva proporre proprio Iantorno a candidato a sindaco. Notizia che ha ricevuto il “niet” di altri due ex consiglieri comunali: Andrea Cuzzocrea ed Eugenio Aceto.

Ma Iantorno ha dalla sua il sostegno di almeno una decina tra ex amministratori di Rende che provano nuovamente la scalata comunale o che, in alternativa, vorrebbero puntare su invece su un altra figura e non Principe. Oggi è in programma un nuovo incontro e, da quanto appreso, Iantorno potrebbe chiedere a Sandro Principe di rinunciare alla candidatura. A questo punto non resta che aspettare lunedì per capire se l’ex sindaco di Rende correrà da solo o rinuncerà alla candidatura