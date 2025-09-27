HomeUniversità

Unical e Intelligenza Artificiale: due giorni di confronto nazionale su didattica, orientamento e formazione docenti

Il 9 e 10 ottobre il convegno promosso da CRUI e Centro GEO metterà al centro le sfide e le opportunità dell’IA per il mondo accademico

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – L’Intelligenza Artificiale entra nel dibattito sull’evoluzione dell’università italiana. A ospitare il confronto sarà l’Unical, che giovedì 9 e venerdì 10 ottobre accoglierà presso l’University Club il convegno nazionale “L’Intelligenza Artificiale all’Università: Didattica, Orientamento e Formazione Docenti”, promosso dalla CRUI e dal Centro GEO, con il patrocinio del Digital Education Hub ALM@, Edizioni Anicia e dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

L’evento

Tra i più rilevanti nel panorama nazionale sull’integrazione dell’IA nel mondo accademico, sarà aperto dal rettore Nicola Leone e dalla direttrice GEO Maria Assunta Zanetti, con l’intervento inaugurale del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Plenarie di alto livello e tavoli di confronto interdisciplinari

Le sessioni plenarie vedranno protagonisti rappresentanti di spicco del sistema universitario italiano: il prorettore Francesco Scarcello introdurrà il tema “Università iAumentata: opportunità e sfide”; seguiranno la rettrice di Firenze Alessandra Petrucci, il rettore della Tuscia Stefano Ubertini, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, il rettore eletto di Udine Angelo Montanari, e il rettore eletto dell’Aquila Fabio Graziosi. Concluderanno le plenarie Marcella Gargano, direttrice generale del MUR, e Antonio Uricchio, presidente ANVUR, con un focus sul ruolo dell’IA nella valutazione accademica.

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà però rappresentato dai tavoli di lavoro per aree disciplinari, nei quali verranno discussi i contributi di docenti e ricercatori di numerose università italiane. Le tematiche spazieranno dall’uso dell’IA nell’innovazione didattica e nell’orientamento, fino alla formazione dei docenti, con un’attenzione particolare agli aspetti etici, alle implicazioni antropologiche e al rapporto sempre più complesso tra persona e macchina nell’apprendimento.

Il convegno si propone non solo di mappare lo stato dell’arte, ma anche di individuare modelli sostenibili e condivisi per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi universitari, salvaguardando la funzione critica della conoscenza e il ruolo insostituibile del docente. A chiudere il percorso, un dibattito coordinato dal prorettore Scarcello sul tema “IA e Digital Education Hub”, con la partecipazione dei coordinatori dei tre hub nazionali, prima della restituzione finale dei lavori dei tavoli. Tutti gli abstract e la composizione dei tavoli saranno disponibili entro il 30 settembre sul sito ufficiale dell’evento.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Roberto-Occhiuto-reddito-merito

Occhiuto lancia reddito di merito: “500 euro al mese ai giovani che scelgono Università...

Calabria
COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria, lancia il reddito di merito con un video sui suoi canali social. “Penso che una...

Tavernise replica a Forza Italia: “Bozzo fa autogol, Talarico non è candidato. Il vero...

Calabria
COSENZ - "Leggo con stupore la scomposta replica del commissario di Forza Italia, Massimiliano Bozzo, la cui foga nel difendere l'indifendibile lo ha evidentemente...

Mancano addetti alla Biblioteca: ecco il Maxi Avviso Asmel per nuove assunzioni

Italia
COSENZA - I Comuni italiani potranno contare sul quarto Maxi Avviso ASMEL per reclutare Addetti Biblioteca, figura inserita per la prima volta tra i profili selezionati...
Madeo_bersaglieri-Cosenza

Caserma Bersaglieri di Cosenza a rischio chiusura. Madeo: «Giù le mani da un pezzo...

Area Urbana
COSENZA - "Con profonda preoccupazione apprendo della possibile chiusura della caserma del Primo Reggimento Bersaglieri con sede a Cosenza, un presidio militare che rappresenta...
Parchi-marini-Calabria-firma-protocollo

Secca di Amendolara, il Parco marino diventa polo di ricerca e turismo sostenibile

Ionio
COSENZA - Dal mito omerico dell’Isola di Ogigia, dimora della Ninfa Calipso e tra i 100 MID della Calabria Straordinaria, al Parco marino di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37473Area Urbana22587Provincia19945Italia8046Sport3883Tirreno2977Università1478
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

parco-archeologico-di-laos
Tirreno

Marcellina: Giornate Europee del Patrimonio 2025, Parco Archeologico di Laos apre...

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) - Anche il Parco Archeologico di Laos, situato a Marcellina di Santa Maria del Cedro (Cs), partecipa alle Giornate...
grotte sant angelo - sindaco cassano iacobini
Ionio

Boom di visitatori alle Grotte di Sant’Angelo, migliaia le presenze: la...

CASSANO ALL'IONIO (CS) - Un dato decisamente positivo, nel dettaglio, così suddiviso: i paganti sono stati 1.261 nel mese di luglio, 2.403 ad agosto...
miai rende avvicina
Area Urbana

Al MIAI di Rende la mostra “Avvicina”: l’arte in Calabria dal...

RENDE - Un archivio sepolto, una mostra mai realizzata, un patrimonio artistico rimasto in silenzio per oltre trent’anni: oggi, tutto questo rinasce. Si inaugura...
locandina “Città di Castrolibero”
Area Urbana

“Città di Castrolibero”: concorso letterario di Poesia e Racconti Brevi, domani...

CASTROLIBERO (CS) - Un appuntamento per gli amanti della letteratura e della poesia. Domani venerdì 27 settembre, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice della...
migranti guardia costiera roccella
Calabria

Migranti tentano sbarco in Calabria, salvati in mare aperto: erano in...

ROCCELLA JONICA (RC) - Dopo lo sbarco ieri di 123 migranti, altre 41 persone, tutti uomini di nazionalità egiziana e bengalese, tra i quali...
Pier Mario Biava
Area Urbana

A Cosenza, il 1° Happy Genetics: due giorni per scoprire la...

COSENZA - Dalla molecola al movimento per la Health Longevity. Domani, sabato 27 e domenica 28 settembre, l’Eden Park di Cosenza ospiterà il 1°...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA