Unical e Intelligenza Artificiale: due giorni di confronto nazionale su didattica, orientamento e formazione docenti

RENDE – L’Intelligenza Artificiale entra nel dibattito sull’evoluzione dell’università italiana. A ospitare il confronto sarà l’Unical, che giovedì 9 e venerdì 10 ottobre accoglierà presso l’University Club il convegno nazionale “L’Intelligenza Artificiale all’Università: Didattica, Orientamento e Formazione Docenti”, promosso dalla CRUI e dal Centro GEO, con il patrocinio del Digital Education Hub ALM@, Edizioni Anicia e dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

L’evento

Tra i più rilevanti nel panorama nazionale sull’integrazione dell’IA nel mondo accademico, sarà aperto dal rettore Nicola Leone e dalla direttrice GEO Maria Assunta Zanetti, con l’intervento inaugurale del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

Plenarie di alto livello e tavoli di confronto interdisciplinari

Le sessioni plenarie vedranno protagonisti rappresentanti di spicco del sistema universitario italiano: il prorettore Francesco Scarcello introdurrà il tema “Università iAumentata: opportunità e sfide”; seguiranno la rettrice di Firenze Alessandra Petrucci, il rettore della Tuscia Stefano Ubertini, il rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino, il rettore eletto di Udine Angelo Montanari, e il rettore eletto dell’Aquila Fabio Graziosi. Concluderanno le plenarie Marcella Gargano, direttrice generale del MUR, e Antonio Uricchio, presidente ANVUR, con un focus sul ruolo dell’IA nella valutazione accademica.

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà però rappresentato dai tavoli di lavoro per aree disciplinari, nei quali verranno discussi i contributi di docenti e ricercatori di numerose università italiane. Le tematiche spazieranno dall’uso dell’IA nell’innovazione didattica e nell’orientamento, fino alla formazione dei docenti, con un’attenzione particolare agli aspetti etici, alle implicazioni antropologiche e al rapporto sempre più complesso tra persona e macchina nell’apprendimento.

Il convegno si propone non solo di mappare lo stato dell’arte, ma anche di individuare modelli sostenibili e condivisi per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei percorsi universitari, salvaguardando la funzione critica della conoscenza e il ruolo insostituibile del docente. A chiudere il percorso, un dibattito coordinato dal prorettore Scarcello sul tema “IA e Digital Education Hub”, con la partecipazione dei coordinatori dei tre hub nazionali, prima della restituzione finale dei lavori dei tavoli. Tutti gli abstract e la composizione dei tavoli saranno disponibili entro il 30 settembre sul sito ufficiale dell’evento.