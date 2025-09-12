HomeProvincia

Mormanno, la SP241 ora è chiusa ai mezzi pesanti: disagi per imprese e trasporto locale. Comune corre ai ripari

Istituivo in vista dell'inizio dell'anno scolastico un servizio di autobus sostitutivo che garantirà le corse tra Contrada Vallera con Largo Savigliano. Lunedì un incontro tra il sindaco e gli imprenditori della zona PIP. Dalla Provincia di Cosenza assicurano l'imminente avvio dei sondaggi geologici

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
MORMANNO (CS) – Sempre più disagi per i cittadini e le aziende, a Mormanno, per la riduzione ad una sola corsia della SP241, di cui avevamo già parlato tramite una segnalazione arrivata in redazione.  Per motivi di sicurezza, la Provincia di Cosenza ha disposto il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate, nel tratto compreso tra il km 22+900 e il km 23+000. “Un provvedimento – spiega il Comune di Mormanno – necessario ma che sta producendo gravi disagi alla circolazione e pesanti ripercussioni per l’intera comunità di Mormanno”.

Le difficoltà più grande riguardano gli autotrasportatori e le imprese insediate nella zona PIP, che hanno come unica arteria di collegamento proprio il tratto interessato dall’ordinanza ed il trasporto pubblico locale, con gli autobus di linea regionale (Ferrovie della Calabria e TNC) costretti a uscire allo svincolo autostradale di Mormanno e a raggiungere Largo Savigliano, tagliando fuori di fatto i cittadini della zona sud del paese, che utilizzano il servizio quotidianamente per lavoro e per esigenze scolastiche.

Mormanno, SP241: a breve i sondaggi geologici

L’amministrazione comunale sta cercando di sbrogliare questa matassa che con l’inizio dell’anno scolastico rischia di diventare sempre più ingarbugliata. Le sollecitazioni alla Provincia di Cosenza sono state già inviate ma per il momento i lavori sono fermi. Il sindaco Paolo Pappaterra ha incontrato negli scorsi giorni il capo di gabinetto della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che gli ha fornito rassicurazioni su un’accelerazione delle procedure tecniche.

Nella giornata di ieri si è svolto inoltre un confronto diretto a Mormanno con l’Ing. Morrone, dirigente del Settore Viabilità provinciale. “Da tale incontro – spiega il Comune – è emerso che la Provincia, già dalla prossima settimana, conferirà l’incarico per i sondaggi geologici, indispensabili per la progettazione dei lavori definitivi e, al tempo stesso, utili a verificare la possibilità di rimuovere l’attuale divieto mantenendo almeno una corsia percorribile ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate con circolazione regolata da semafori. Tale ipotesi, se confermata dagli studi, potrà concretizzarsi entro il mese di ottobre“.

Autobus sostitutivo ed incontro con gli imprenditori

“Nell’attesa, per non lasciare nessuno indietro e in vista dell’imminente avvio dell’anno scolastico, l’amministrazione comunale ha già deliberato l’attivazione – in via straordinaria – di un servizio di autobus sostitutivo che garantirà tutte le corse di Ferrovie della Calabria e TNC, collegando Contrada Vallera con Largo Savigliano e viceversa”.

Per lunedì pomeriggio è, invece, previsto un nuovo incontro tra il sindaco Pappaterra con gli imprenditori della zona PIP per condividere l’esito degli ultimi confronti con la Provincia e i tecnici, “mantenendo un dialogo costante con chi, tra difficoltà e sacrifici, porta avanti le proprie attività produttive sul territorio – precisa il Comune – L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo ai cittadini trasparenza e impegno, con un solo obiettivo: tutelare il diritto alla mobilità, al lavoro e allo studio della nostra comunità”.

