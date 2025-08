Mormanno, SP241 da mesi ridotta ad una sola corsia: «Quando finiranno i lavori?»

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore che ci indica che “sulla SP241 in direzione Mormanno, nei pressi del km 23 circa, la strada risulta chiusa a una sola corsia da alcuni mesi per la messa in sicurezza del tratto adiacente alla carreggiata”.

La strada, come indica il cittadino, “porta l’accesso anche alla zona industriale di Mormanno, ed una eventuale chiusura porterebbe rallentamenti e ritardi al passaggio dei mezzi pesanti. Inoltre la situazione – conclude il nostro lettore – potrebbe causare rallentamenti e difficoltà di transito, soprattutto nelle ore di punta e nel periodo estivo durante il quale il traffico nella zona aumenta per via del flusso turistico. Quando si concluderanno questi lavori?” chiede il cittadino sperando che la situazione possa risolversi il prima possibile.