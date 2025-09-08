Celico, incidente tra 5 veicoli sulla SS107: strada chiusa in entrambe le direzioni

- Advertisement -

CELICO – Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 107 “Silana Crotonese” al km 51,400, nel territorio di Celico che ha coinvolto 5 veicoli. L’impatto è avvenuto nei pressi del bivio per San Pietro in Guarano. Per questo motivo la strada resta temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, e le forze dell’ordine per i riliervi e la ricostruzione della dinamica dell’impatto.