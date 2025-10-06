- Advertisement -

COSENZA – Quando sono state superate la metà selle sezioni scrutinate, Roberto Occhiuto, ampiamente rieletto presidente della Regione Calabria, è in testa con il 58% dei voti davanti a Pasquale Tridico che supera di poco il 40% (a Cosenza città e Rende il risultato è invece l’esatto opposto dove l’europarlamentare è stato premiato dagli elettori).

Forza Italia primo partito, Lega meglio di M5S

Forza Italia è al momento il primo partito con quasi il 18% dei consensi. Il secondo partito più votato è il Pd con oltre 13%, ma tallonato dalla lista Occhiuto Presidente poco sotto il 13%.

Fratelli D’Italia è al 11,5% mentre la Lega (9,68%) ha più consensi di Movimento 5 Stelle che è poco sopra il 6%.

Una vittoria larga quella di Occhiuto, che dal suo quartier generale di Gizzeria ha parlato di un grande risultato: “Sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Lo dico senza fare polemica, però sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Perché? Dall’altra parte si sono presentati col padre del reddito di cittadinanza, dichiarando che in Calabria avrebbero fatto il reddito di dignità, annunciando l’assunzione di 7000 forestali, 3000 Lsu, l’abolizione del bollo, dimostrando che forse dall’altra parte avevano in mente una Calabria che per fortuna non esiste più perché si sta affrancando dall’assistenzialismo”.

Elezioni Regionali Calabria 2025 – RISULTATI

Sezioni: 1.606/2.406

Elettori: 1.888.368 | Votanti:

Schede nulle: – Schede bianche: – Schede contestate: –

ROBERTO OCCHIUTO LISTE Voti (%) 272.345 voti

58,38%

PASQUALE TRIDICO LISTE Voti (%) 189.695 voti

40,66%

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%) 4.485 voti

0,96%

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Risultati liste

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO 80.395 – 17,96% 60.112 – 13,43% 4.485 – 0,96% 57.992 – 12,96% 32.182 – 7,19% 51.850 – 11,59% 26.988 – 6,03% 43.345 – 9,68% 23.628 – 5,28% 19.352 – 4,32% 19.022 – 4,25% 6.122 – 1,37% 17.622 – 3,94% 4.223 – 0,94% 913 – 0,20% Totale liste 264.192 – 59,03% Totale liste 179.554 – 40,12%