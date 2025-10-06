HomeCalabria

Elezioni Regionali Calabria 2025: Occhiuto rieletto Presidente al 58,3%, Tridico 40,7%- DIRETTA

Elezioni Regionali Calabria 2025: in tempo reale lo spoglio di tutte le schede per la scelta del prossimo presidente della regione

COSENZA – Quando sono state superate la metà selle sezioni scrutinate, Roberto Occhiuto, ampiamente rieletto presidente della Regione Calabria, è in testa con il 58% dei voti davanti a Pasquale Tridico che supera di poco il 40% (a Cosenza città e Rende il risultato è invece l’esatto opposto dove l’europarlamentare è stato premiato dagli elettori).

Forza Italia primo partito, Lega meglio di M5S

Forza Italia è al momento il primo partito con quasi il 18% dei consensi. Il secondo partito più votato è il Pd con oltre 13%, ma tallonato dalla lista Occhiuto Presidente poco sotto il 13%.

Fratelli D’Italia è al 11,5% mentre la Lega (9,68%) ha più consensi di Movimento 5 Stelle che è poco sopra il 6%.

Una vittoria larga quella di Occhiuto, che dal suo quartier generale di Gizzeria ha parlato di un grande risultato: “Sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria. Lo dico senza fare polemica, però sono orgoglioso dei calabresi e dell’immagine che oggi danno alla Calabria.  Perché? Dall’altra parte si sono presentati col padre del reddito di cittadinanza, dichiarando che in Calabria avrebbero fatto il reddito di dignità, annunciando l’assunzione di 7000 forestali, 3000 Lsu, l’abolizione del bollo, dimostrando che forse dall’altra parte avevano in mente una Calabria che per fortuna non esiste più perché si sta affrancando dall’assistenzialismo”.

 

Elezioni Regionali Calabria 2025 – RISULTATI

Sezioni: 1.606/2.406
Elettori: 1.888.368 | Votanti:
Schede nulle: –  Schede bianche: –  Schede contestate:

ROBERTO OCCHIUTO  LISTE Voti (%)
Regionali Calabria 2025_Liste Roberto Occhiuto_prv 272.345 voti
58,38%

 

PASQUALE TRIDICO LISTE  Voti (%)
Pasquale Tridico 189.695 voti
40,66%

 

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%)
Democrazia Sovrana Popolare-DSP 4.485 voti
0,96%

 

 

Elezioni Regionali Calabria 2025 – Risultati liste

 

ROBERTO OCCHIUTO PASQUALE TRIDICO FRANCESCO TOSCANO
PD Democrazia Sovrana Popolare-DSP
80.395 – 17,96% 60.112 – 13,43% 4.485 – 0,96%
Pasquale tridico presidente
57.992 – 12,96% 32.182 – 7,19%
Movimento 5 Stelle
51.850 – 11,59% 26.988 – 6,03%
Democratici Progressisti
43.345 – 9,68% 23.628 – 5,28%
19.352 – 4,32% 19.022 – 4,25%
alleanza verdi e sinistra
6.122 – 1,37% 17.622 – 3,94%
4.223 – 0,94%
913 – 0,20%
Totale liste 264.192 – 59,03% Totale liste 179.554 – 40,12%

 

 

