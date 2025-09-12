Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in elisoccorso all’Annunziata

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell’area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico. L’uomo, di 60 anni, titolare di un’officina elettromeccanica, per cause in corso d’accertamento, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando.

Secondo quanto si è appreso il meccanico avrebbe riportato delle gravi lesioni che avrebbero richiesto l’amputazione di un arto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso.