Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in elisoccorso all’Annunziata

L'uomo, di 60 anni, è titolare di un’officina elettromeccanica. A seguito dell'incidente ha riportato gravi ferite

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell’area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico. L’uomo, di 60 anni, titolare di un’officina elettromeccanica, per cause in corso d’accertamento, è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando.

Secondo quanto si è appreso il meccanico avrebbe riportato delle gravi lesioni che avrebbero richiesto l’amputazione di un arto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza che lo ha trasferito all’ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi e gli accertamenti del caso.

