Cassano Ionio, al via il Premio Clarentia del Rotary Club: riconoscimento al vescovo Savino

Appuntamento a questa sera alle 18:30 presso il Parco archeologico di Sibari con la prima edizione del riconoscimento del Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio istituito per valorizzare quanti si distinguono per l’impegno nel proteggere, guidare, promuovere e valorizzare il territorio

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CASSANO IONIO (CS) – Questa sera alle 18:30, presso il Parco archeologico di Sibari, il Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio inaugurerà la prima edizione del Premio Clarentia, istituito a partire da quest’anno sociale per identificare il club e valorizzare, negli anni a venire, quanti si distinguono per l’impegno nel proteggere, guidare, promuovere e valorizzare il nostro territorio.

Questa edizione inaugurale sarà dedicata alla memoria del socio fondatore Pino Sposato e avrà l’onore di conferire il riconoscimento a S.E. Rev.ma Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano All’Ionio. Il premio consisterà in un’opera originale, ideata e realizzata esclusivamente per il club dal maestro orafo Gerardo Sacco, che, in occasione della serata, verrà accolto come socio onorario del Rotary Club Sibari Magna Grecia, secondo quanto deliberato dall’assemblea.

Il Premio Clarentia: la nascita, le motivazioni e l’omaggio a Savino

La Presidente del Club, Raffaella Mancini, ha spiegato che il Premio Clarentia nasce dalla volontà di radicare sempre più il Rotary al proprio territorio. Secondo la presidente, il modo migliore per farlo è riconoscere pubblicamente il valore delle donne e degli uomini che, con il loro impegno quotidiano, arricchiscono e promuovono la nostra terra.

“La finalità del Premio è racchiusa nel suo stesso nome – ha sottolineato Mancini – Clarentia richiama la luminosità, la trasparenza e la lucentezza. Con questo premio vogliamo lanciare un messaggio costruttivo e di positività”. Raffaella Mancini ha poi evidenziato come sia motivo di grande orgoglio, in questa prima edizione, conferire il riconoscimento a S.E. Monsignor Francesco Savino che con la sua attività pastorale ha saputo scuotere le coscienze e orientare tutti verso la costruzione del bene comune: “Premiare il nostro Vescovo – ha concluso – significa riconoscere uno straordinario lavoro che deve diventare esempio per ciascuno di noi”.

Calab-LAb

Da ‘Foragabbu’ a ‘Chi ste Passannj’: il dialetto diventa moda con Calab-lab, il brand...

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Prendi le espressioni dei tuoi nonni, quelle del dialetto "rossanese" colorite e identitarie che si ripetevano a casa. Poi,...
Cadavere avvolto lenzuolo

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, c’è un fermo per omicidio

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Era la calda mattina del 20 agosto scorso quando Roccella Jonica, nella Locride, è stata scossa dal ritrovamento di un...
Frascineto Antonio Bellusci

Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione dell’opera postuma

Provincia
FRASCINETO (CS) - Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. "È...
foglio via due persone

Sorpresi mentre si aggirano in modo sospetto vicino alle abitazioni, foglio di via per...

Calabria
TROPEA (VV) - Si aggiravano in auto in maniera sospetta nei pressi di alcune abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. Fermati...
carabinieri

Sventato il furto di 53 quintali di rame ai danni di una centrale elettrica,...

Area Urbana
FEROLETO ANTICO (CZ) - I carabinieri di Lamezia Terme e di Pianopoli hanno sventato un ingente furto all'interno della centrale elettrica di Feroleto Antico....

