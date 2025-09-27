HomeIonio

Boom di visitatori alle Grotte di Sant’Angelo, migliaia le presenze: la rinascita del complesso carsico

Sono stati 4.235 i visitatori paganti che tra il 1 luglio e il 14 settembre hanno avuto accesso alle Grotte di Sant'Angelo di Cassano

S.G.
CASSANO ALL’IONIO (CS) – Un dato decisamente positivo, nel dettaglio, così suddiviso: i paganti sono stati 1.261 nel mese di luglio, 2.403 ad agosto e altri 571 solo nella prima metà di settembre. Numeri importanti, che includono anche le aperture serali e la partecipazione straordinaria alla Notte Bianca, a testimonianza di un crescente interesse per uno dei luoghi simbolo del territorio. Un risultato che premia la bellezza del sito e gli sforzi congiunti dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, e del Centro di Speleologia Regionale “Enzo dei Medici” nella valorizzazione e promozione delle grotte.

«Le Grotte di Sant’Angelo sono sempre più un punto di riferimento per la promozione culturale e turistica di Cassano, della Sibaritide e dell’intera Regione – ha dichiarato il sindaco Gianpaolo Iacobini –. Continueremo a lavorare per valorizzare le nostre bellezze e renderle sempre più accessibili e centrali nello sviluppo del territorio. Ora, con l’autunno, si apre una nuova stagione di programmazione che ci permetterà di lavorare – insieme all’associazione diretta dal professore Felice La Rocca – per programmare tante novità per il nostro complesso carsico. La strada è tracciata. E porta nel cuore della nostra identità».

