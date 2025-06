Alla scoperta delle Grotte di Sant’Angelo: meraviglie della preistoria nel cuore del Cosentino

- Advertisement -

Cassano allo Ionio (CS) – Incastonate nel suggestivo paesaggio del Parco Nazionale del Pollino, le Grotte di Sant’Angelo rappresentano uno dei tesori naturalistici e speleologici più affascinanti della Calabria. Situate nei pressi del centro storico di Cassano allo Ionio, queste cavità naturali offrono uno spettacolo di stalattiti, stalagmiti e conformazioni rocciose che narrano milioni di anni di storia geologica.

Le Grotte, conosciute anche come “Grotte della Zolfara”, si estendono per oltre 3 chilometri, anche se solo una parte è accessibile al pubblico. Il loro nome è legato a una tradizione religiosa locale: secondo la leggenda, furono abitate da eremiti devoti a San Michele Arcangelo, figura a cui è tuttora dedicata una piccola cappella scavata nella roccia all’ingresso del sito.

Oltre al valore naturalistico, le Grotte di Sant’Angelo rivestono un’importanza archeologica significativa: al loro interno sono stati rinvenuti reperti risalenti al Paleolitico e al Neolitico, testimonianza della presenza umana fin dalla preistoria. Non è un caso che l’area sia oggi oggetto di studio da parte di geologi e archeologi italiani e stranieri.

Il percorso turistico, attrezzato con passerelle e illuminazione, consente ai visitatori di esplorare un mondo sotterraneo fatto di concrezioni calcaree e giochi di luce naturali, in un silenzio ovattato che amplifica la suggestione del luogo. Le visite guidate, organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni speleologiche locali, offrono un’occasione unica per approfondire gli aspetti scientifici e storici delle cavità.

Negli ultimi anni, le Grotte di Sant’Angelo stanno conoscendo una rinnovata valorizzazione grazie a progetti di promozione turistica e culturale, con l’obiettivo di inserirle stabilmente nei circuiti del turismo sostenibile e di qualità. La loro posizione strategica, a breve distanza dalle Terme Sibarite e dal sito archeologico di Sibari, le rende una tappa ideale per chi vuole esplorare l’entroterra calabrese tra natura, storia e spiritualità.

Orari di apertura

Accessibili al pubblico dal 21 marzo al 30 giugno, le grotte offrono visite guidate in quattro fasce giornaliere, suddivise tra mattina e pomeriggio:

9:30 – 11:00 (prima mattinata)

11:30 – 13:00 (tarda mattinata)

15:00 – 16:30 (primo pomeriggio)

17:00 – 18:30 (tardo pomeriggio)

È possibile accedere tutti i giorni, escluso il lunedì e alcune festività (1 gennaio, Pasqua, 24‑25‑31 dicembre); nei feriali può essere concordato un orario diverso.

Biglietti e prenotazione

Turistico : intero €12, ridotto €10

Speleo : intero €14, ridotto €12

Pacchetto (entrambi): intero €20, ridotto €15

Gli sconti sono riconosciuti a bambini (6‑18 anni), universitari e residenti a Cassano, mentre le scuole hanno tariffe dedicate. Prenotazione obbligatoria almeno con un giorno di anticipo, telefonando o scrivendo via WhatsApp ai numeri 328 808 4284 / 333 342 9008, o via email a grottedisantangelo@gmail.com