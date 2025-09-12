Sorpresi mentre si aggirano in modo sospetto vicino alle abitazioni, foglio di via per due persone

- Advertisement -

TROPEA (VV) – Si aggiravano in auto in maniera sospetta nei pressi di alcune abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. Fermati dalla polizia hanno mostrato un forte nervosismo e non hanno voluto fornire nessuna giustificazione circa la loro presenza in quei luoghi. Due le persone, rispettivamente di 64 e 32 anni, con a carico svariati precedenti per reati, fermati dalla polizia che in seguito agli opportuni accertamenti sono stati destinatari di un provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Tropea per la durata di 3 anni.

La vettura sulla quale si muovevano i due, notata dagli agenti della Squadra Volante del Posto Fisso di Polizia, transitare lentamente nella zona residenziale per poi sostare davanti ad obiettivi sensibili presenti nelle vicinanze. Questi atteggiamenti sospetti ed il non voler collaborare con gli agenti ha fatto scattare maggiori accertamenti da parte del Questore. Uno dei due uomini, è risultato, tra l’altro essere già gravato dalla misura cautelare penale del divieto di dimora.