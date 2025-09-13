HomeCalabria

In ospedale con meno ansia e più sorrisi, in sala operatoria i piccoli arrivano con la macchinina elettrica

I bambini che devono affrontare un intervento possono salire a bordo di una macchinina elettrica che li accompagna fino alla sala operatoria. Un’iniziativa semplice ma preziosa, che riduce l’ansia e rende meno traumatico il distacco dai genitori

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Quando si parla di sanità e piccoli pazienti non è mai facile affrontare i percorsi che li attendono. Ed è per questo che dall’Azienda ospedaliera universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro, oltre alla qualità clinica si guarda anche ad umanizzare il percorso intrapreso con piccole attenzioni rivolte ai bambini. E così in corsia si curano anche i piccoli gesti quotidiani che rendono la vita dell’ospedale più accogliente.

Nell’AOU “Dulbecco”, da qualache giorno, infatti, nel reparto di Chirurgia pediatrica, c’è un sorriso in più. I bambini che devono affrontare un intervento possono salire a bordo di una macchinina elettrica che li accompagna fino alla sala operatoria. Un’iniziativa semplice ma preziosa, che riduce l’ansia e rende meno traumatico il distacco dai genitori, segno concreto dell’impegno della Direzione nel colmare il divario con le migliori realtà pediatriche italiane.

Un unico messaggio arriva dal “Dulbecco”: “l’umanizzazione delle cure non è un concetto astratto, ma un valore che si traduce in organizzazione, innovazione e attenzione alle persone”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Pietrafitta celebra San Rocco

Pietrafitta celebra San Rocco con il tradizionale rito della “cuccìa”

Provincia
PIETRAFITTA (CS) – Domani il borgo presilano di Pietrafitta, celebrerà  una delle sue ricorrenze più sentite: la festa di San Rocco, che quest’anno vedrà...
Calab-LAb

Da ‘Foragabbu’ a ‘Chi ste Passannj’: il dialetto diventa moda con Calab-lab, il brand...

Ionio
CORIGLIANO - ROSSANO (CS) - Prendi le espressioni dei tuoi nonni, quelle del dialetto "rossanese" colorite e identitarie che si ripetevano a casa. Poi,...
Cadavere avvolto lenzuolo

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, c’è un fermo per omicidio

Calabria
ROCCELLA JONICA (RC) - Era la calda mattina del 20 agosto scorso quando Roccella Jonica, nella Locride, è stata scossa dal ritrovamento di un...

Cassano Ionio, al via il Premio Clarentia del Rotary Club: riconoscimento al vescovo Savino

Ionio
CASSANO IONIO (CS) - Questa sera alle 18:30, presso il Parco archeologico di Sibari, il Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio inaugurerà la...
Frascineto Antonio Bellusci

Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione dell’opera postuma

Provincia
FRASCINETO (CS) - Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. "È...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37326Area Urbana22425Provincia19889Italia8029Sport3869Tirreno2949Università1463
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Cadavere avvolto lenzuolo
Calabria

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, c’è un fermo...

ROCCELLA JONICA (RC) - Era la calda mattina del 20 agosto scorso quando Roccella Jonica, nella Locride, è stata scossa dal ritrovamento di un...
Ionio

Cassano Ionio, al via il Premio Clarentia del Rotary Club: riconoscimento...

CASSANO IONIO (CS) - Questa sera alle 18:30, presso il Parco archeologico di Sibari, il Rotary Club Sibari Magna Grecia – Cassano All’Ionio inaugurerà la...
Frascineto Antonio Bellusci
Provincia

Frascineto: continuano le iniziative celebrative per Antonio Bellusci, oggi la presentazione...

FRASCINETO (CS) - Continuano a Frascineto le iniziative celebrative per Protopopas, Antonio Bellusci, figura storica del mondo arbëreshe, venuto a mancare nel 2024. "È...
foglio via due persone
Calabria

Sorpresi mentre si aggirano in modo sospetto vicino alle abitazioni, foglio...

TROPEA (VV) - Si aggiravano in auto in maniera sospetta nei pressi di alcune abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. Fermati...
Mormanno strada SP241 una corsia
Provincia

Mormanno, la SP241 ora è chiusa ai mezzi pesanti: disagi per...

MORMANNO (CS) - Sempre più disagi per i cittadini e le aziende, a Mormanno, per la riduzione ad una sola corsia della SP241, di...
Elisoccorso Generico cs
Ionio

Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell'area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA