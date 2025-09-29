HomeArea Urbana

Sanità, Toscano (Dsp): «Verità per Desiré Porco e riforma dell’emergenza-urgenza»

Il candidato alla presidenza della Regione invoca giustizia per la 16enne «Non possiamo tacere: servono riforme strutturali e il potenziamento degli ospedali»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – «La morte della minorenne Isabel Desiré Porco tocca e interroga tutta la Calabria. Non può finire nel dimenticatoio». A dirlo è Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria per Democrazia Sovrana Popolare, che interviene sulla vicenda della 16enne deceduta dopo un intervento di emergenza ritenuto dai familiari tardivo e inadeguato.

«Per quanto riportato dalla stampa, si tratta dell’ennesimo caso – sottolinea Toscano – di soccorso senza medico a bordo dell’ambulanza, di attribuzione di un codice giallo invece che rosso e di impotenza del Servizio sanitario regionale, negli anni falcidiato dal Piano di rientro. Fa riflettere che la ragazza da un ospedale Hub della regione, che avrebbe dovuto avere tutte le dotazioni per trattare il caso, sia stata poi portata al Gemelli di Roma».

«Non vogliamo speculare sulla tragedia ma neanche tacere»

«Noi – precisa Toscano – non vogliamo speculare su una tragedia familiare e umana, ma non possiamo rimanere in silenzio davanti a elementi che impongono a tutti, nessuno escluso, una riflessione sui bisogni e sulle urgenze della sanità calabrese, che non possono essere negati né nascosti».

Toscano cita altri casi simili: «A dicembre 2024 c’era stato il caso di Rosa Morfò. Lo scorso gennaio era stato funestato dalla morte di Serafino Congi, poi di un 62enne di Albidona e appena dopo del piccolo Elia. A maggio si era verificato il caso di Martina Piserà, a giugno quello di un 78enne, ad agosto quello della 12enne Carlotta La Croce e a settembre quello del piccolo di 3 anni deceduto a Vibo Valentia, oggetto di inchiesta giudiziaria».

«Si tratta di casi diversi tra di loro, ma che indicano con chiarezza la necessità stringente di rivedere integralmente il sistema dell’emergenza-urgenza. Non si può più indugiare sul punto: questa deve essere una priorità assoluta. Nello stesso tempo bisogna potenziare i piccoli ospedali come quello di Gioia Tauro o di area montana, che non hanno la possibilità di affrontare le urgenze chirurgiche e di eseguire diagnosi tempestive in caso di trauma, e gli ospedali più grandi, che – conclude Toscano – ad oggi non hanno affatto le unità operative previste per la loro categoria».

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

carabinieri

Carabinieri scoprono il “trucco” per rubare l’energia elettrica: due arresti e due denunce

Calabria
PALMI (RC) - Un sistema ingegnoso ma illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e alimentare intere abitazioni a costo zero. È quanto...
isabel desiree porco

“Isabel aveva una vita davanti”, la sorella: «voi medici cosa avete perso? Evidentemente niente»

Area Urbana
COSENZA - Dopo il toccante messaggio del padre, anche la sorella di Isabel Desirè Porco, Ida, rompe il silenzio e affida ad un post...

Arresto cardiaco in Italia, solo il 6,6% sopravvive: perché la mappa dei defibrillatori è...

Italia
ROMA – Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila avvengono in Italia. Nonostante la diffusione delle tecniche...
Solidarietà pacchi alimentari

Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per generi alimentari essenziali

Calabria
CATANZARO - Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria...
Cosenza Calcio

Decide Mazzocchi, Vettorel salva il risultato. Il Cosenza batte il Siracusa e centra il...

Sport
SIRACUSA - Il Cosenza espugna il De Simone di Siracusa trovando la prima vittoria esterna della stagione. Successo che porta la firma di Mazzocchi,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37491Area Urbana22600Provincia19947Italia8049Sport3885Tirreno2977Università1478
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

carabinieri
Calabria

Carabinieri scoprono il “trucco” per rubare l’energia elettrica: due arresti e...

PALMI (RC) - Un sistema ingegnoso ma illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e alimentare intere abitazioni a costo zero. È quanto...
isabel desiree porco
Area Urbana

“Isabel aveva una vita davanti”, la sorella: «voi medici cosa avete...

COSENZA - Dopo il toccante messaggio del padre, anche la sorella di Isabel Desirè Porco, Ida, rompe il silenzio e affida ad un post...
Italia

Arresto cardiaco in Italia, solo il 6,6% sopravvive: perché la mappa...

ROMA – Ogni anno in Europa si registrano circa 400mila arresti cardiaci extraospedalieri, di cui 60mila avvengono in Italia. Nonostante la diffusione delle tecniche...
Solidarietà pacchi alimentari
Calabria

Un aiuto a 220mila calabresi in difficoltà economica: 700mila euro per...

CATANZARO - Generi alimentari essenziali e sostegno alimentare per 220mila cittadini calabresi che vivono in condizioni di difficoltà economica e sociale. La regione Calabria...
cicloross tarsia 01
Provincia

Ciclocross diventa motore di sviluppo: al via il Trofeo Nazionale “Città...

TARSIA (CS) - Lo sport incontra la natura e diventa volano di sviluppo territoriale. Domenica 9 novembre, Tarsia ospiterà la prima edizione nazionale del...
bambini gioco
Provincia

Saracena investe sul futuro: pubblicato il bando per attività socio-educative dedicate...

SARACENA (CS) – Il Comune di Saracena ha pubblicato l’avviso per la presentazione di proposte progettuali rivolte a bambini e ragazzi, da realizzare entro...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA