Precari della giustizia, martedì sciopero nazionale: presidi in Calabria e anche a Cosenza

I lavoratori assunti con Fondi Pnrr e per i quali il governo ha deciso il termine del rapporto di lavoro a giugno 2026 fanno sentire la propria voce. Manifestazione anche nella città dei Bruzi

Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Martedì 16 settembre sarà una giornata di sciopero nazionale per i lavoratori della giustizia. Dalle 9 alle 11, davanti alle principali prefetture calabresi ci saranno dei presidi. La Funzione Pubblica Cgil aderisce alla manifestazione. Sarà presente a Cosenza, a Catanzaro e Reggio Calabria. 

Focus della protesta il destino dei lavoratori assunti con Fondi Pnrr e per i quali il governo ha deciso, dopo anni di precarietà, il termine del rapporto di lavoro a giugno 2026. Si tratta di funzionari UPP, funzionari tecnici, operatori data entry. Una prospettiva a cui fa opposizione il sindacato rilanciando l’allarme sociale che scaturirebbe dalla perdita di una fonte di reddito per centinaia di famiglie e l’emorragia che ne deriverebbe per un sistema giudiziario già al collasso e con profonde pecche.

La carenza di personale al ministero della Giustizia al 31.12.24 è di 15mila addetti. Tra il 2025 e il 2026 andranno in pensione circa cinquemila addetti. In Calabria sono 850 i precari Pnrr e 350 i precari part time a 18 ore assunti con obiettivo convergenza a cui scadrà il contratto a marzo 2026. Sono tutti necessari a far funzionare gli uffici giudiziari. L’arretrato recuperato con i precari si attesta ad un più 20%, questo dà la misura del loro prezioso contributo.

“Chiediamo la stabilizzazione dei precari a fronte, – dice Funzione Pubblica Cgil – non solo di una dignità del lavoro ormai sempre più vilipesa, ma affinché si pongano le basi per una giustizia efficiente e accessibile”.

