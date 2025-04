Intelligenza Artificiale, Bombardieri: «consente di elaborare dati che richiederebbero anni di tempo»

RENDE – Il Procuratore della repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri che fino a poco tempo fa era alla guida della DDA di Reggio Calabria, intervenendo alla Tavola Rotonda svoltasi all’Unical sulla Intelligenza Artificiale, ha spiegato che è uno strumento viene utilizzato in base a chi lo gestisce.

L’importante è governare l’intelligenza artificiale. Per esempio, già oggi le organizzazioni criminali utilizzano l’intelligenza artificiale per tutta una serie di crimini nel Cyber Crime, nel riciclaggio e nel frazionamento dei flussi finanziari, addirittura anche nell’elaborazione dei dati per le rotte del narcotraffico. Ovviamente è altrettanto importante per le indagini investigative, perché consente di elaborare dati che altrimenti richiederebbero anni di tempo.