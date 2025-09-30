Regionali, Tridico all’Annunziata di Cosenza: «sì al Policlinico Unical, ma priorità all’ospedale cittadino»

COSENZA – Proseguono le visite negli ospedali della regione da parte di Pasquale Tridico, candidato a governatore per il campo largo. Questa mattina si è recato al nosocomio della città di Cosenza, dove ha incontrato il direttore generale Vitaliano De Salazar.

Dal confronto è emerso un miglioramento dei servizi sanitari nei vari reparti. Certo, resta ancora molto da fare, ma non si può negare quanto sia già stato realizzato fino ad oggi. Tridico ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare la medicina territoriale, con particolare attenzione alle aree interne.

Mentre sul Policlinico universitario che sorgerà a ridosso dell’Unical si è mostrato favorevole ma allo stesso tempo ha ribadito che bisogna rafforzare l’Ospedale di Cosenza.

Ed infine sul problema informatico che ha riguardato il Cup, il direttore generale Vitaliano De Salazar ha spiegato “che purtroppo può capitare, l’importante è che a distanza di due ore il problema sia rientrato”.