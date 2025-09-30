Area UrbanaCosenza

Regionali, Tridico all’Annunziata di Cosenza: «sì al Policlinico Unical, ma priorità all’ospedale cittadino»

Il candidato Pasquale Tridico ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare la medicina territoriale, con particolare attenzione alle aree interne

HomeArea Urbana
D.R.
Scritto da D.R.
Stima lettura: Less than 1 minuti

COSENZA – Proseguono le visite negli ospedali della regione da parte di Pasquale Tridico, candidato a governatore per il campo largo. Questa mattina si è recato al nosocomio della città di Cosenza, dove ha incontrato il direttore generale Vitaliano De Salazar.

Dal confronto è emerso un miglioramento dei servizi sanitari nei vari reparti. Certo, resta ancora molto da fare, ma non si può negare quanto sia già stato realizzato fino ad oggi. Tridico ha inoltre ribadito la necessità di rafforzare la medicina territoriale, con particolare attenzione alle aree interne.

Mentre sul Policlinico universitario che sorgerà a ridosso dell’Unical si è mostrato favorevole ma allo stesso tempo ha ribadito che bisogna rafforzare l’Ospedale di Cosenza.

Ed infine sul problema informatico che ha riguardato il Cup, il direttore generale Vitaliano De Salazar ha spiegato “che purtroppo può capitare, l’importante è che a distanza di due ore il problema sia rientrato”.

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37505Area Urbana22618Cosenza20676Archivio Storico News20456Provincia19954Italia8049In Evidenza7647Magazine3967

Correlati

Carica altri
D.R.
Altri articoli di D.R.
Pino tursi Prato
Area Urbana

Pino Tursi Prato sull’appello dei Vescovi: «partecipare al voto per difendere...

COSENZA –  In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria, la Conferenza Episcopale calabrese ha rivolto un appello forte e...
restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale le priorità
Area Urbana

Regionali, Fratoianni a Cosenza: “restituire un futuro a questa terra, sanità...

Cosenza – “L’obiettivo è vincere le elezioni e restituire un futuro a una terra che ciclicamente sembra perderlo, ma che invece ha straordinarie risorse,...
restituire dignità ai cacciatori per proteggere boschi e campagne
Area Urbana

Regionali, Chiappetta(FI): “restituire dignità ai cacciatori per proteggere boschi e campagne”

COSENZA - La Calabria è una regione straordinaria, ricca di biodiversità e con paesaggi unici e dalle tradizioni consolidate. Tra queste tradizioni c’è anche...
completata la nuova rotatoria in località Spina
Provincia

Castiglione Cosentino: completata la nuova rotatoria in località Spina. Sarà dedicata...

CASTIGLIONE COSENTINO - La Provincia di Cosenza ha completato i lavori della nuova grande rotatoria, di 32 metri di diametro, in località Spina tra...
Festa di San Francesco di Paola
Provincia

Spezzano della Sila: straordinaria partecipazione alla Festa di San Francesco di...

SPEZZANO DELLA SILA  –  Anche quest’anno, grazie ad una straordinaria partecipazione di fedeli e visitatori, provenienti da tutta la provincia di Cosenza, l’edizione 2025...
Genocidio di Gaza
Area Urbana

Cosenza, si mobilita contro il genocidio a Gaza, in 5.000 sfilano...

COSENZA - Anche Cosenza si è fermata nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza, con circa 5.000 manifestanti provenienti da tutta la regione. La...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA