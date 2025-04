Rende: Guardia di Finanza e Unical contro la “cyber criminalità”

RENDE – Di Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e criminalità economica, se n’è parlato in un convegno che si è svolto all’Università della Calabria. Un’iniziativa che ha sancito la collaborazione tra l’Unical e la Guardia di Finanza, nel corso della quale è stato affrontato il tema complesso delle nuove tecnologie, e di come queste oggi impattano sui crimini finanziari: un nuovo mondo che sta influenzando e tenterà di modificare la società.

Oggi tutti abbiamo idea e percezione di cosa possa fare l’Intelligenza Artificiale. E’ come un bisturi che però opera in base a chi lo usa, pertanto c’è bisogno di formazione, diffondere la consapevolezza che è necessario agire, individuando delle soluzioni immediate per evitare la proliferazione di nuove forme di criminalità.