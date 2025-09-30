HomeArea Urbana

Cosenza: Via Milelli tra degrado e insicurezza, la denuncia dei residenti

La segnalazione è giunta da alcuni residenti, che hanno deciso di rivolgersi alla nostra redazione per denunciare la situazione

COSENZA – Rami troppo lunghi che “bussano” alle finestre dei balconi del primo piano, alberi caduti lasciati a terra e persino topi morti sui marciapiedi. È il degrado segnalato da alcuni residenti di via Milelli, che hanno deciso di rivolgersi alla nostra redazione per denunciare la situazione. La via ospita il plesso dell’Istituto Comprensivo Zumbini ed è situata a pochi metri da piazza G. Amendola, recentemente riqualificata e sede dell’Auditorium Casa della Musica – Conservatorio S. Giacomantonio. Nonostante ciò, da tempo i cittadini lamentano la mancanza di manutenzione e pulizia.

“Non si tratta solo di decoro urbano – spiega uno dei residenti che ci hanno interpellato – i rami che sfiorano i balconi del primo piano rappresentano anche un pericolo concreto, perchè potrebbero facilitare l’accesso ai ladri nelle abitazioni”. Oltre alla sicurezza, i cittadini sottolineano anche il problema igienico-sanitario, soprattutto in una strada frequentata ogni giorno da studenti e famiglie, dovuto alla presenza di carcasse di roditori e dalla scarsa pulizia dei marciapiedi.

