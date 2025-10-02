HomeArea Urbana

Amaco, conto alla rovescia: in arrivo 16 nuovi autobus a Cosenza

I veicoli, acquistati tramite la società Cometra, sono già custoditi da tempo nel deposito della compagnia e attendono soltanto le ultime formalità legate all’immatricolazione

S.M.
Scritto da S.M.
COSENZA – A Cosenza un passo avanti per il trasporto pubblico: Amaco è pronta a mettere in strada sedici nuovi autobus. L’annuncio è arrivato anche sui social dell’azienda, con un messaggio chiaro: «Pronti a partire».

I veicoli, acquistati tramite la società Cometra, sono già custoditi da tempo nel deposito della compagnia e attendono soltanto le ultime formalità legate all’immatricolazione per poter entrare in servizio. Il progetto è stato finanziato quasi interamente con fondi statali gestiti dalla Regione Calabria, mentre la quota restante – pari a circa 25mila euro per ciascun mezzo – è stata coperta direttamente da Amaco. La formula scelta è quella dell’usufrutto, che permetterà all’azienda di utilizzare i bus in modo sostenibile ed efficiente.

L’arrivo dei nuovi mezzi rappresenta un tassello fondamentale per rinnovare il parco veicoli, ridurre i disservizi e garantire ai cittadini un servizio più moderno e affidabile. Resta però ancora incerta la prospettiva dell’azienda e dei suoi lavoratori, in attesa che il Tribunale si esprima sull’eventuale proroga dell’esercizio provvisorio.

S.M.
