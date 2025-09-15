HomeTirreno

Verbicaro, al via i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5

Si tratta di un intervento dal valore di 500mila euro che sarà svolto dalla Provincia di Cosenza che parla di "una nuova soluzione progettuale per garantire sicurezza e percorribilità a cittadini e mezzi del trasporto pubblico"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

VERBICARO (CS) – Partiranno a breve i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5, a Verbicaro, nel tratto interessato dalla frana. A comunicarlo in una nota la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che parla di un intervento dal valore di 500mila euro che prevede “una nuova soluzione progettuale per garantire sicurezza e percorribilità a cittadini e mezzi del trasporto pubblico”.

“La verifica sul posto condotta insieme al sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, è l’ennesima conferma del nostro impegno costante sul territorio. Stare vicino ai colleghi sindaci vuol dire raccogliere i bisogni reali delle comunità e dare risposte concrete. – ha aggiunto la presidente della Provincia di Cosenza – Continueremo così, per restituire servizi e diritti ai territori”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Enza Bruno Bossio (Pd)

Enza Bruno Bossio (Pd) apre il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto “dopo...

Area Urbana
COSENZA - È stato aperto il nuovo punto incontro di Enza Bruno Bossio, candidata del Pd nella circoscrizione Nord alle prossime elezioni regionali. Il...

Bonus psicologo 2025, ora è possibile compilare la domanda: requisiti e graduatorie

Italia
Da lunedì 15 settembre è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. Ecco tutte le informazioni su beneficiari, requisiti da rispettare...

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e sanzioni per 80mila...

Calabria
SEMINARA (RC) - Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati,...

Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo lo 0,02% delle...

Provincia
ROMA - Il gioco d'azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano...

Diamante, accusato di non aver comunicato la misura cautelare all’INPS per il Reddito di...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - È stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” D.V., cittadino di Diamante di 60 anni, accusato di non...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37347Area Urbana22447Provincia19898Italia8031Sport3870Tirreno2958Università1465
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Slot machine truccate per evadere i controlli: scattano sequestri, denunce e...

SEMINARA (RC) - Slot machine manomesse e scollegate dalla rete statale per sfuggire al monitoraggio e garantire introiti illeciti ai gestori. Otto apparecchi sequestrati,...
Provincia

Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo...

ROMA - Il gioco d'azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano...
Calabria

Orrore in Calabria, due cuccioli uccisi a fucilate. LNDC lancia un...

COTRONEI (KR) - La comunità di Cotronei nelle ultime ore è stata scossa da un grave episodio. Nella località denominata contrada Carusa, sono stati...
anno scolastico Rende
Area Urbana

Rende: inizia l’anno scolastico, il sindaco «la scuola è il pilastro...

RENDE - Si è aperto ufficialmente questa mattina l'anno scolastico 2025/2026 presso l'Istituto Comprensivo "Rende Centro". Alla cerimonia di avvio erano presenti l'assessore all'Istruzione...
Global Sumud Flotilla mobilitazione Cosenza
Area Urbana

Da tutta la Calabria all’Unical per la Global Sumud Flotilla, al...

RENDE - Si è svolta ieri all'Università della Calabria la prima assemblea regionale dei coordinamenti calabresi per la Palestina. Oltre un centinaio le persone...
Area Urbana

Cosenza, riprendono i concerti del Conservatorio: tutte le date tra settembre...

COSENZA - Sul finire dell'estate riprendono i concerti promossi dallo storico Istituto superiore cosentino di Studi Musicali diretto da Francesco Perri, il conservatorio "Stanislao...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA