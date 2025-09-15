Verbicaro, al via i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5

- Advertisement -

VERBICARO (CS) – Partiranno a breve i lavori di consolidamento sulla Provinciale numero 5, a Verbicaro, nel tratto interessato dalla frana. A comunicarlo in una nota la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro che parla di un intervento dal valore di 500mila euro che prevede “una nuova soluzione progettuale per garantire sicurezza e percorribilità a cittadini e mezzi del trasporto pubblico”.

“La verifica sul posto condotta insieme al sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, è l’ennesima conferma del nostro impegno costante sul territorio. Stare vicino ai colleghi sindaci vuol dire raccogliere i bisogni reali delle comunità e dare risposte concrete. – ha aggiunto la presidente della Provincia di Cosenza – Continueremo così, per restituire servizi e diritti ai territori”.