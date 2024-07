“Queen’s Cup”: domenica il primo trofeo velico da Cetraro fino allo Scoglio della Regina

CETRARO (CS) – La 1^ edizione del Trofeo Velico della Regina, con il patrocinio dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, si svolgerà domani domenica 28 luglio. Non solo una sfida sportiva ma anche un’esperienza di crociera e di marineria, il tutto condensato in un frizzante weekend di mezza estate. Promette di essere un evento inclusivo e innovativo. Lo Scoglio della Regina, con la sua peculiarità di essere un faraglione a pochi metri dalla costa, in un tratto di mare che beneficia del regime dei venti di brezza del Tirreno e circondato da lievi colline ondulate e verdissime, è una piccola oasi nel cuore del Tirreno cosentino. Ed è proprio in questo tratto di mare che domenica, prenderà il via la prima edizione della Queen’s Cup, regata organizzata dal Centro Velico Lampetia di Cetraro, con il Patrocinio dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese e la collaborazione delle aziende e gli operatori del settore turistico di questo splendido tratto di costa.

È una regata nata tra amici, con la volontà di divertirsi navigando e intenzionati a coinvolgere in questa loro avventura altre persone appassionate di vela. Il format inedito prevede la partecipazione di qualsiasi tipo di equipaggio a bordo di imbarcazioni, con il principale obiettivo di mettere alla prova se stessi nella conduzione della barca e sfidare gli altri concorrenti sulla rotta, delimitata da due boe, Acquappesa-Guardia Piemontese e ritorno. La peculiarità della manifestazione, oltre al panorama mozzafiato che offre la costa, è la sosta degli equipaggi – a fine regata – ospiti presso gli stabilimenti balneari dello Scoglio della Regina, dove la convivialità l’ha sempre fatta da padrone. Per le aziende e gli operatori del settore turistico è un modo originale e altamente attrattivo per mostrare le proprie innovazioni e servizi. Offriranno ai partecipanti ed ai visitatori l’occasione di scoprire le bellezze naturali e storiche dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese. L’evento ha già ottenuto importanti patrocini, tra cui quello della Federazione Italiana Vela e dei comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese. La partenza è prevista nel primo pomeriggio di domenica e per gli spettatori sarà uno spettacolo imperdibile.