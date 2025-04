A Pietrapaola la tappa del Giro d’Italia podistico per aiutare la ricerca sui tumori pediatrici

- Advertisement -

PIETRAPAOLA (CS) – Promuovere e sensibilizzare soprattutto i più giovani alla cultura della solidarietà e della prevenzione e a seguire corretti stili di vita. È, questo, l’obiettivo di Run 4 Hope – il Giro d’Italia podistico solidale a staffette che il prossimo lunedì 7 aprile toccherà anche il basso jonio cosentino. La Calopezzati-Pietrapaola rappresenta la terza delle 9 tappe calabresi che partita da Morano Calabro si concluderà a Reggio Calabria.

Occasione per sensibilizzare alla solidarietà e alla prevenzione

È quanto fa sapere il consigliere Giuseppe Abbate esprimendo soddisfazione, insieme al Sindaco Manuela Labonia, per questa importante opportunità per le due comunità e per l’intero hinterland.

Partenza da Calopezzati, l’arrivo a Pietrapaola

Si parte alle ore 12,30 da piazza Giudiceandrea, a Calopezzati; l’arrivo della staffetta, a Pietrapaola sarà in piazza Warstein. I partecipanti saranno accolti con un momento di intrattenimento a cura del Comitato degli ANGELI DI MANDATORICCIO.

Donazioni libere per aiutare la ricerca

Labonia coglie l’occasione per ringraziare la CORRI CASTROVILLARI, associazione di atletica leggera guidata da Gianfranco Milanese per aver voluto indicare questo territorio per l’evento regionale e Karyna Hlukhova e Leonardo Filippelli, cittadini di Pietrapaola che si stanno occupando di tutta la parte logistica e amministrativa. I fondi raccolti in occasione della quinta edizione della manifestazione che toccherà contemporaneamente diversi percorsi in tutta Italia, con corse e passeggiate benefiche, saranno destinati all’AIRC – Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – tumori pediatrici.