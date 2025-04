- Advertisement -

BELMONTE CALABRO (CS) – È di tre persone ferite, di uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 18 nel comune di Belmonte Calabro. Per cause in corso di accertamento due auto si scontrate nei pressi di un distributore di benzina.

Ad avere la peggio un 70enne del posto, trasportato a Cosenza in gravi condizioni mentre degli altri due feriti uno è stato soccorso e medicato dal 118 sul posto e non si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre un terzo ferito è stato portato all’ospedale di Paola. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso mentre il traffico ha subito dei rallentamenti.