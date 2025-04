Schiavonea: la droga nascosta in camera da letto, 29enne arrestato in flagranza

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un giovane di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri perchè gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo cessione verso terzi. I militari nei giorni precedenti avevano notato dei movimenti sospetti intorno all’abitazione del giovane, residente nel centro marittimo di Schiavonea, nell’area urbana di Corigliano.

Per questa ragione hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione individuata controllando tutti gli ambienti e le pertinenze dell’abitazione. Durante il controllo nella stanza da letto del giovane, occultata in maniera estremamente accurata, è stata trovata una confezione sottovuoto, risultata in seguito essere di oltre 150 grammi di marijuana. Recuperata anche un’altra dose già confezionata e pronta per essere ceduta. Sotto sequestro anche un bilancino di precisione e altro materiale con il quale potevano essere confezionate le singole dosi. Il 29enne è stato arrestato in flagranza e associato presso il carcere di Castrovillari, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.