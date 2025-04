Rilascio di cittadinanze, blitz a Belvedere: perquisizioni in Comune. Quattro indagati

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno eseguito alcune perquisizioni e hanno acquisito della documentazione nel Comune di Belvedere Marittimo, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola finalizzata ad accertare la correttezza della procedura del rilascio della cittadinanza “iure sanguinis”, da parte dell’Ente, nei confronti di cittadini brasiliani e argentini che hanno dichiarato di avere avi italiani. Le attività rientrano in una ampia e complessa indagine avviata dalla Tenenza di Cetraro, e poi proseguita dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza.

Le perquisizioni hanno interessato quattro soggetti, due italiani, un brasiliano ed un argentino che sono indagati, in concorso, per falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I due italiani risultano indagati anche per fatti di corruzione. Tutta la documentazione, sia cartacea che informatica, sarà ora esaminata dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria per accertare la regolarità delle procedure di rilascio della cittadinanza.