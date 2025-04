Fiere internazionali, la Calabria si fa strada tra vino, cicloturismo e territori da vivere

- Advertisement -

CATANZARO – La Regione Calabria è presenta in questi giorni a tre importanti fiere internazionali: a Bergamo per la decima edizione di Agritravel expo – Fiera del territori e del turismo slow, alla la Fiera internazionale del vino e dei liquori che si terrà a Verona dal 6 al 9 di aprile, con oltre 90 aziende, alla Fiera del cicloturismo di Bologna, da oggi e fino al 6 aprile.

L’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che sarà presente a tutti e tre gli appuntamenti, è intervenuto, oggi, alla Fiera del cicloturismo, dove la Regione Calabria partecipa con uno stand che ha accolto un totale di nove espositori, tra cui 4 strutture ricettive, 2 tour operator, 1 associazione, 1 consorzio turistico e la Ciclovia dei Parchi della Calabria. “Possiamo dire – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese – che la Ciclovia dei Parchi della Calabria, che ha anche ottenuto la certificazione Eurovelo, è la vera protagonista della manifestazione: con un itinerario che coniuga sport, natura ed ecosostenibilità, offre ai visitatori e agli appassionati delle due ruote è un’esperienza autentica e unica.

La Ciclovia offre un percorso di 545 km, capace di regalare autentiche esperienze di scoperta, immersi in un contesto di paesaggi mozzafiato ed ecosostenibilità. L’itinerario attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, attraverso i maestosi paesaggi tra l’Aspromonte, la Sila, il Pollino e le Serre, valorizzando così il patrimonio naturale e culturale della nostra regione.

La partecipazione alla fiera testimonia l’impegno della Regione Calabria nel promuovere il territorio e nel sostenere forme di turismo innovative e rispettose dell’ambiente, offrendo nuove opportunità per vivere in prima persona la bellezza e l’unicità della nostra regione. Rappresenta un’importante occasione per far conoscere una destinazione ideale per gli amanti delle due ruote. Con uno stand che ospita nove espositori, tra cui strutture ricettive, tour operator e realtà associative, vogliamo mettere in luce l’eccellenza della nostra offerta cicloturistica”.

“La Calabria è una terra di straordinaria bellezza – rimarca Calabrese -, e il cicloturismo rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale, incentivando un turismo sostenibile e di qualità. La nostra presenza alla Fiera è un ulteriore passo verso la promozione di un modello turistico attento all’ambiente e alla scoperta del territorio in maniera lenta e consapevole. Si tratta di un’occasione unica per far scoprire la Calabria, pedalata dopo pedalata, sentiero dopo sentiero, con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e i muscoli che si muovono al ritmo del territorio”.

“Ricordo, inoltre, che la Regione Calabria è presente, in questi giorni, anche a Bergamo per la decima edizione di Agritravel expo – Fiera dei territori e del turismo slow e, con oltre 90 aziende, alla Fiera internazionale del vino e dei liquori che si terrà a Verona dal 6 al 9 di aprile. Insomma – conclude l’assessore Calabrese – possiamo ben dire che la nostra regione è una terra che si attraversa con il corpo, si respira con i sensi, si ricorda con l’anima, perché la Calabria non è mai solo un viaggio, ma è una scoperta continua, un ritorno alle cose vere”.