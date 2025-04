Più di dieci smartphone nelle celle del carcere ad alta sicurezza: 5 a giudizio e due prosciolti

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Sette detenuti, un carcere ad alta sicurezza e più di dieci telefoni cellulari rinvenuti nelle celle. Questo lo scenario emerso dal procedimento penale avviato per l’introduzione illecita di dispositivi elettronici all’interno della casa circondariale di Vibo Valentia. I fatti risalgono all’ottobre 2023, quando la Polizia penitenziaria ha sequestrato numerosi dispositivi in possesso di detenuti sottoposti a regime detentivo speciale. Nel corso dell’udienza preliminare, il fascicolo è stato suddiviso in due tronconi. Due imputati sono stati prosciolti con sentenza di non luogo a procedere, mentre altri due hanno optato per il rito abbreviato. Tre imputati, invece, sono stati rinviati a giudizio e affronteranno il dibattimento davanti al Tribunale monocratico