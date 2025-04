Giornata dell’autismo, il centro “Isola della Serenità” di San Lucido festeggia 10 anni

- Advertisement -

SAN LUCIDO (CS) – Il centro Diurno “Isola della Serenità” che si trova a San Lucido (CS) quest’anno festeggia 10 anni di supporto e inclusione! Il Centro viene inaugurato a Febbraio del 2015, grazie ad un progetto co-finanziato dalla “Fondazione con il SUD” e ideato dalla Coop.va ADISS Multiservice di Paola (Presidente Avv. Aldo Longo), che qualche giorno addietro ha compiuto i suoi 20 anni di attività (24 Marzo). Il nostro centro ha dedicato un decennio a fornire un ambiente sicuro, accogliente e stimolante per bambini e giovani adulti con disturbi dello spettro autistico e per le loro famiglie. Un decennio caratterizzato da formazione, professionalità, impegno e soprattutto tanta passione.

Nel corso degli anni, il nostro team con professionisti altamente qualificati, ha lavorato instancabilmente per sviluppare programmi personalizzati che promuovono l’autonomia, le abilità sociali e il benessere emotivo dei nostri bambini/ragazzi. Grazie alla collaborazione con le famiglie, con le scuole e con altri Enti e associazioni del territorio, abbiamo creato un luogo dove ogni persona è valorizzata e supportata nel proprio percorso di crescita, sempre e comunque in ottica di continuità. Per celebrare questo importante traguardo, non abbiamo organizzato nessun evento speciale, perché crediamo che l’evento “speciale” deve essere tutti i giorni e non soltanto in giorni particolare come il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

Noi proviamo a stare a fianco delle famiglie e dei loro bambini/ragazzi, ogni giorno. Abbiamo iniziato quando ancora l’attenzione era poca, quando lo spettro autistico non rientrava nei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e quando i riflettori erano bassi.

In questi 10 anni di attività intense non sono mancate giornate di sensibilizzazione, convegni, workshop, giochi e momenti di inclusione, concorsi di video e disegno, workshop di fotografia, in tanti comuni della Calabria, in cui ogni giorno portiamo il nostro impegno, e non soltanto a Paola e sul tirreno Cosentino; negli ultimi due anni l’attivazione di 2 importanti progetti ci ha visto tanto coinvolti e soprattutto ha dato una grande respiro alle famiglie per poter vivere momenti di “SERENITÀ”:

Il progetto per la realizzazione delle attività connesse al Centro Polivalente che vede coinvolti anche gli ambiti territoriali di Praia a Mare-Scalea e di Amantea e il Progetto “ Diversi perché unici” realizzato nell’ambito di Paola in collaborazione con la coop.va sociali “A piccoli passi” di Fuscaldo, con l’associazione “Calcia l’Autismo” di Cetraro e l’Odv “Vienna” di Crotone.

Entrambi i progetti vedono i bambini e i ragazzi con autismo realmente protagonisti, prevedono un complesso di attività fatte con loro e non per loro, fatte “insieme” in un contesto di unicità, dove ognuno è diverso dall’altro, ma dove, come in ogni puzzle ogni pezzo si incastra perfettamente. Ma per noi tutto ciò rappresenta non un punto di arrivo ma un modo per guardare al futuro con un rinnovato impegno, sempre costante e attento.

Per ricordare e riflettere insieme abbiamo realizzato un video che racchiude i principali momenti dei nostri 10 anni di attività, che trovate sui nostri canali social a partire da mercoledì 02 Aprile. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo viaggio; in particolare il team dei professionisti, i volontari, le associazioni del territorio e soprattutto le famiglie, che continuano ad essere la nostra “Musa ispiratrice” per il nostro lavoro quotidiano. Insieme, vogliamo continuare a costruire un futuro che sia di comprensione e di condivisione perché siamo tutti “DIVERSI perché UNICI”.

Il Presidente di ADISS Multiservice, Avv. Aldo Longo

La Responsabile del Centro diurno, Ass. Soc. dott.ssa Rosangela Pepere