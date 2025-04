‘Ndrangheta: il pentito a Torino, «ormai la Calabria è al nord, giù ci sono microspie ovunque»

- Advertisement -

TORINO – “La Calabria è su al Nord”. Con queste parole un ex boss della ‘ndrangheta che da qualche tempo collabora con la Dda di Torino ha voluto tratteggiare i cambiamenti che sono in corso nella geografia della criminalità organizzata: “mi riferisco alle ‘ndrine, alle cose, sono tutte su al Nord, giù c’è la casa madre, gli anziani” e si sta pure attenti a quello che si dice, visto che la pressione investigativa è tale che “ci sono microspie dappertutto”. L’occasione è un interrogatorio reso il 27 febbraio 2024 e confluito negli atti dell’inchiesta Factotum – depositati nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini preliminari – sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel mondo imprenditoriale piemontese; fra le persone per le quali la procura intende chiedere il rinvio a giudizio c’è anche un sindacalista della Filca-Cisl.

Il ‘pentito’ è 45enne del Torinese individuato dalla Dda nell’ambito di una vasta indagine sul narcotraffico, condannato da un tribunale a Torino e arrestato all’estero nel 2022 dopo una lunga latitanza. Il 27 febbraio 2024 gli inquirenti gli hanno chiesto se dopo la sua affiliazione fosse mai andato in Calabria insieme a un altro boss e la risposta è stata negativa: “Ci sono andato in vacanza, ma per i fatti miei”. “Del resto – ha messo a verbale – la Calabria è su al nord, è tutto su: mi riferisco le ‘ndrine, le cose, giù c’è la casa madre, gli anziani”. Il 45 enne non ha precisato se si tratta solo delle sue famiglie di riferimento o se la circostanza ha un carattere più generale. “Poi – ha comunque aggiunto – giù è tutto bruciato. Ci sono microspie dappertutto, la gente non parla neppure più tanta è la paura di essere intercettati. Quando ero lì stavo sempre attento a quello che dicevo, anche quando magari andavo a fare un giro sulla ionica. Non si parlava da nessuna parte”.