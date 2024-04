Longobucco, consegnati i lavori di ricostruzione del viadotto Ortiano

LONGOBUCCO – Ad un anno dal crollo del viadotto Ortiano, nel comune di Longobucco, lungo la strada Sila-Mare, sono stati consegnati i lavori di ricostruzione. Il ponte lo ricordiamo era crollato in seguito alla piena del fiume Trionto, il 3 maggio dello scorso anno a causa delle abbondanti piogge. “Un impegno – ha commentato soddisfatto Francesco Caporaso, responsabile struttura territoriale Anas Calabria – che abbiamo mantenuto con la comunità di Longobucco, grazie all’impegno di tutti, Anas, istituzioni e cittadini”. Adesso, materialmente si procederà prima a demolire l’intera infrastruttura, vale a dire il ponte crollato, per poi ricostruirla e mettere in sicurezza a valle il rilevato in modo da poter riaprire la strada entro il mese di giugno.

