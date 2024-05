Lidia è tornata in Sila per coltivare fragole. Con il suo orto insegna ai bimbi l’amore per la terra

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “Il mio è un lavoro duro ma non mi pesa, perché lo faccio con amore. Non ho un giorno libero in settimana e non vado in vacanza però sono felice lo stesso“. È la bella storia fatta di passione, determinazione e amore per la sua terra, raccontata anche da Gambero Rosso. Lei è Lidia Andrieri e gestisce con successo, in Sila, la sua azienda agricola “L’Orto di Lidia” in contrada Bonolegno a San Giovanni in Fiore dove consente anche a tanti bambini e ragazzi, di scoprire il suo mondo, fatto di duro lavoro, sacrifici ma immense soddisfazioni attraverso diverse iniziative che avvicinano e fanno scoprire ai più piccoli il lavoro nei campi.

E quando sente i bambini dire che, da grandi, vorrebbero fare quello che fa lei, è felice perché pensa che “in futuro sarà proprio la loro generazione a stancarsi dei computer e degli smartphone”. Un vero e proprio esempio di resilienza e di una scelta che, di certo, non è stata semplice. Figlia e nipote di contadini, è cresciuta in campagna e ha deciso che quella sarebbe stata la sua vita, il suo futuro. «Sono cresciuta in mezzo a mucche, galline, fagiani, pavoni, tacchini, maiali – ha raccontato al Gambero Rosso. Trascorrevo le mie giornate felice, passeggiavo nei prati, facevo merenda con pane zucchero e latte appena munto, odori e sapori che mi hanno segnato per tutta la vita. Per me stare lì era stare in vacanza».

Un passato con lavori da cameriera e barista prima della decisione, dieci anni fa, di tornare in Calabria iniziando a coltivare fragole e poi col tempo di aprire la sua azienda “L’orto di Lidia” dove, alla tradizione, si aggiunge la concimazione naturale e piantagioni alternate. In Sila oggi coltiva con successo anche frutti di bosco, ciliegi, meli, peri e ortaggi di stagione tutti destinati alla vendita diretta.

Racconta nell’intervista che il consiglio che le davano era quello di lasciar perdere. Ma Lidia, non solo non ha mollato, ma ha vinto la sua sfida «Pensavo che fosse un lavoro adatto solo agli uomini. Per tutto il corso dei miei studi non mi è mai sfiorata l’idea di aprire un’azienda tutta mia. Dopo una breve esperienza di tre mesi presso un’azienda agricola in Sila, mi si è risvegliata la voglia di creare farlo nel mio posto, quello dove sono cresciuta e dove ho lasciato uscire tante conoscenze che tenevo nascoste». Una storia che trasmette voglia di abbracciare la natura, di viverla e farla vivere agli altri, che Lidia riversa anche sui social scattando foto ai suoi prodotti per proporli a prezzi contenuti.