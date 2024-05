Amaco: opposizione di Palazzo dei Bruzi «non convince la dichiarazione dell’ex assessore Giordano»

COSENZA – All’opposizione consiliare di centrodestra a Palazzo dei Bruzi, non convince affatto la dichiarazione, dell’ex assessore al Bilancio, Francesco Giordano, rilasciata qualche giorno sulla vicenda Amaco, la quale difendeva l’operato dell’attuale Amministrazione comunale, sottolineando com’è stato fatto di tutto per evitare il fallimento, accusando sostanzialmente i consiglieri comunali di centrodestra di non riconoscere il lavoro svolto, sempre da parte dell’attuale Amministrazione comunale, solo per biechi motivi elettorali.

Quello che maggiormente non ha convinto, come spiega il consigliere comunale di Forza Italia, Francesco Luberto è stato il fatto che il Comune in qualità di socio unico si era impegnato a ricapitalizzare, l’azienda (l’Amaco) in un momento di particolare sofferenza derivante sia dalla crisi pandemica e sia alle problematiche del caro carburante.

Per i consiglieri comunali di centrodestra, l’unico a poter risolvere questa vicenda è il Consorzio CO.ME.TRA., perché come da statuto detiene i 2 milioni di km, tesoretto che genera un introito importante e non Amaco, contrariamente a quanto sostiene il Curatore fallimentare Fernando Caldiero. Tant’è vero, sostengono sempre i consiglieri comunali di centrodestra, questi 2 milioni di Km, una volta che Amaco, sarà dichiarata fallita, ritornerebbero al Consorzio CO.ME.TRA.