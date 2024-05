Mimmo Bevacqua presenta il suo libro-intervista: «la mia forza è la moderazione»

COSENZA – “La mia forza è la moderazione”, è il libro intervista del consigliere regionale del Partito Democratico, Mimmo Bevacqua, presentato presso il salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, che racconta il suo impegno in politica. Un impegno – come ha tenuto a sottolineare – incentrato sulla gentilezza e la moderazione.

Bevacqua racconta il suo approccio alla politica da ragazzo. Proveniente da un paese distante dai luoghi geografici della politica che conta, è riuscito ad affermarsi, proprio attraverso tali principi. Un libro autobiografico, che non viene scritto alla fine di un percorso, in questo caso politico, ma perché come ha detto lo stesso Bevacqua ha sentito il bisogno raccontare la sua esperienza politica, fin qui maturata.