Camere di Commercio di Cosenza e Bolzano: contro il divario tra Nord e Sud

COSENZA – “Symposium Nord-Sud/Sud-Nord per la crescita del Paese”. E’il progetto sottoscritto tra le Camere di Commercio di Cosenza e di Bolzano, con l’obiettivo di elaborare proposte programmatiche per lo sviluppo del Paese, in modo da favorire la realizzazione di una delle pietre miliari fondamentali del PNRR: la riduzione del divario nord/sud e quelle socio-economiche dell’Italia.

Un’iniziativa destinata a diventare un appuntamento istituzionale con cadenza annuale da realizzarsi e in modo alternato fra i due territori. Una collaborazione tra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Bolzano avviata nel 2019 e che in questi anni ha offerto numerosi spunti alle realtà imprenditoriali dei rispettivi territori.