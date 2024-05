A Montegiordano il progetto TIR: infoday sulle opportunità rivolte ai giovani

MONTEGIORDANO (CS) – Nell’ambito del progetto TIR – Tradizione e Innovazione per il Rilancio Montegiordano – finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale attraverso il bando “Giovani in Biblioteca”, i giovani dell’Alto Jonio Cosentino hanno l’opportunità di scoprire le principali opportunità che l’Unione Europea dedica loro.

Lo staff dell’Associazione Noi@Europe partner del progetto TIR, coordinato dal Comune di Montegiordano, domani, martedì 21 maggio alle ore 18:00, condurrà presso la biblioteca Luigi Pace di Montegiordano centro, una sessione informativa e formativa della durata di due ore. Attraverso il metodo dell’educazione non formale, i partecipanti comprendono gli obiettivi e le strategie europee dedicati ai giovani – European Youth Strategy &youth goals – e approfondiscono le opportunità a loro dirette per viaggiare, formarsi e lavorare in Europa.

Nel dettaglio verranno illustrate le seguenti opportunità, utili ad acquisire competenze e soft skill in maniera totalmente gratuita:

– Scambi giovanili – Youth Exchange – che permettono ai partecipanti 13-30 anni un accesso diretto ad un’esperienza di mobilità per riunirsi con altri giovani provenienti da diversi paesi europei e confrontarsi su tematiche specifiche. Le attività sono basate sull’educazione non formale e i partecipanti vengono coinvolti attivamente nella programmazione delle attività stesse, con il supporto della figura dello youth worker.

– Mobilità per youth worker – Study visit, Traning, Workshop – dedicati ai maggiorenni e che focalizzato le attività sul metodo di lavoro con i giovani. La mobilità permette quindi di concentrarsi su specifici temi professionalizzanti, sempre in un contesto multiculturale che ospita partecipanti da tutta Europa.

– DiscoverEU- un’opportunità per chi compie 18 anni nell’anno corrente e che permette di ricevere un pass gratuito per viaggiare in treno in tutta Europa.

– Programma ESC – EuropeanSolidarityCorps– dedicato ai giovani 18-30 anni che desiderano fare un’esperienza di medio-lunga durata all’estero con lo scopo di supportare un ente, un’associazione, un’organizzazione che lavora in determinati campi; la scelta è molto vasta e permette al partecipante di professionalizzarsi in campi specifici e di creare un solido network a livello europeo.

– Programma Erasmus per giovani imprenditori EYE – Erasmus for Young Entrepreneurs– che coinvolge partecipanti dai 18 in su che abbiano un’idea innovativa da sviluppare. Il programma richiede la strutturazione di un business plan per parteciparvi, con lo scopo di abbinare il partecipante e la sua idea ad una mobilità ad hoc. Il personale specializzato del progetto illustrerà la campagna europea #usailtuovoto.