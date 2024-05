Da Luzzi a Mendicino, cinghiali a spasso di notte e anche di giorno – VIDEO

MENDICINO (CS) – Un gruppo di cinghiali: è quello che ogni sera se ne va a spasso per Mendicino, in particolare in contrada Pasquali. Alcune foto e video immortalano quella che sembra essere una famiglia, anche numerosa, tra esemplari adulti e cuccioli. Gli ungulati sono stati immortalati nei pressi del distributore di benzina Esso, in viale della Concordia, tra lo stupore degli automobilisti. Non la prima volta che arrivano segnalazioni di questo genere. Sempre più spesso, si susseguono avvistamenti e segnalazioni di cinghiali in città alla ricerca di cibo, ma sempre più spesso i cinghiali non sembrano per nulla spaventati dalle auto e dai cittadini.

Nel caso di Mendicino questa situazione sta causando, però, preoccupazioni tra i residenti. I cittadini iniziano ad essere spaventati da una così costante presenza dei cinghiali che gironzola senza problemi tra le abitazioni e per le vie del comune alle porte di Cosenza alla ricerca di cibo e rovistando anche nella spazzatura.

Da Mendicino a Luzzi la situazione non cambia

Se a Mendicino è soprattutto la notte che vengono avvistati i cinghiali, a Luzzi un vero e proprio branco, con tantissimi cuccioli al seguito, è stato immortalato da un automobilista mentre attraversavano la strada provinciale 248 in contrada Ginestre (ex Fornace Dima) nei pressi di un parco giochi per bimbi. Dopo aver attraversato la provinciale, come se nulla fosse, i cinghiali si sono poi dileguati nella boscaglia.